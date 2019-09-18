Россия создаст "Союз-2М"

Россия создаст ракету "Союз-2М" для выведения коммерческой нагрузки по конкурентным ценам, передает SpaceNews заявление генерального директора "Главкосмос Пусковые Услуги" Александра Серкина.

Выступая на конференции World Satellite Business Week в Париже, менеджер сказал, что "Союз-2М" разрабатывается на базе "Союза-2.1б", от которой будет отличаться отсутствием разгонного блока "Фрегат". Перспективный носитель сможет выводить 2-3 тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.

Стоимость старта "Союза-2М" оценивается в 30 миллионов долларов. "Стоимость пуска снизилась в последние несколько лет. Это тенденция, которая продолжится", — считает Серкин.

Предположительно, работы по модификации "Союза-2" затронут двигатель третьей ступени РД-0124 (также применяется в носителях "Ангара-1.2" и "Союз-5"), который должен обеспечить возможность многократного пуска, а работы по "Союзу-2М" проводятся в сотрудничестве с Казахстаном и ОАЭ.

В мае сообщалось, что легкая ракета "Ангара-1.2" дороже средних носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" почти на 700 миллионов рублей.

В октябре 2018 года "Главкосмос Пусковые Услуги" оценил стоимость запуска "Союза-2" с "Фрегатом" в 48,5 миллиона долларов, тогда же цена пуска ракеты без разгонного блока составляла 35 миллионов долларов.