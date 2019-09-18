"Белые каски" монтировали видео на базе боевиков в Хан-Шейхуне

Пещера, которую сирийские военные обнаружили в окрестностях недавно освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, служила не только базой для 3,5 тыс. боевиков - здесь представители организации "Белые каски" монтировали видеоролик о том, что Дамаск якобы применял химическое оружие против мирного населения. Об этом сообщил журналистам бригадный генерал Абдель Керим Мейхун.

"Наши бойцы обнаружили эту пещеру после освобождения южных районов провинции Идлиб, которое произошло в конце августа. Здесь был не только мощный укрепрайон, но и множество разнообразного оружия и экипировки боевиков: вот каска, обмундирование, противогаз, а вот лента для крупнокалиберного пулемета и гранаты для РПГ. И именно здесь представители "Белых касок", в отдельном "офисе" под флагом своей организации, монтировали видео о том, что сирийская армия якобы применяла химическое оружие против мирного населения", - рассказал Мейхун.

После появления в сети ролика, подготовленного "Белыми касками", территория Сирии по решению президента США Дональда Трампа подверглась ударам крылатыми ракетами. Сирийские офицеры уверены, что постановочные кадры снимали именно в этой пещере.

По его словам, пещера площадью до 10 тыс. кв. м, в которой были оборудованы командный пункт с картой районов Хан-Шейхун и Мурек, полевой госпиталь и помещения для сна с матрасами и подушками, изобилует разветвленной системой ходов. "Каждый из них тянется не менее чем на 200 метров. Узнать эту цифру точнее невозможно без риска для жизни - уходя, боевики спешно заминировали все, что успели. За один день мы смогли разминировать только вот этот грот. Дальше дороги пока нет - там еще не успели поработать наши саперы", - добавил сирийский генерал.

Со своей стороны, один из участников делегации - российский политолог Сергей Михеев - сообщил, что был поражен уровнем подготовки террористов. "Здесь сирийская армия имела дело с хорошо подготовленным противником, борьба с ним не была легкой прогулкой. Мы увидели настоящий подземный город, который создавали профессионалы и который позволял боевикам долгое время существовать автономно и готовить теракты. Но враг побежден, здесь его больше нет, и это крайне важно для общего развития ситуации в Сирии", - отметил Михеев.