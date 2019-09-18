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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Армения выступает за ограничение продажи странами ОДКБ стратегического наступательного оружия Азербайджану - армянский депутат

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Армянский экипаж
Армянский экипаж - участник турнира "Танковый биатлон – 2014".
Источник изображения: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Армения намерена предложить странам ОДКБ ввести ограничения на продажу стратегического наступательного оружия другим странам, в частности, Азербайджану.

"Армения, как член ОДКБ, получает в бонусном варианте разные виды стратегического наступательного вооружения, но у нас есть проблема, что (такое же оружие - ИФ) продается и Азербайджану, и мы, как члены ОДКБ хотим предложить создать какой-то формат, чтобы ограничить такую продажу", - заявил журналистам во вторник председатель постоянной комиссии по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции парламента Армении Микаэл Малкумян по окончании совместного заседания с комитетом Госдумы по делам СНГ во вторник в Москве.

Он отметил, что данный вопрос, в частности, поставки Россией отдельных видов вооружения в Азербайджан представители Армении поднимали на сегодняшнем совместном заседании.

"Мы, конечно, напрямую не можем сказать, чтобы технику не продавали, но предлагаем, чтобы ограничили продажу именно стратегического наступательного вооружения, и будем выступать с такой инициативой на предстоящей в Ереване сессии парламентской ассамблеи ОДКБ", - подчеркнул Малкумян.

"В ноябре в Армении пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ и этот вопрос создания формата для регулирования данного чувствительного вопроса (о продаже вооружения Азербайджану - ИФ) там будет озвучен", - сказал армянский парламентарий.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
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