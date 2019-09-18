Сирийский вариант: газотурбинные Т-80БВ получили дополнительную защиту

На нижегородском полигоне в Мулино в ходе российско-белорусских учений "Щит Союза-2019" замечены не совсем обычно выглядящие танки Т-80БВ.

Боевые машины, которые были задействованы для освобождения населенного пункта от условных террористов, в полевых условиях оборудовали с использованием опыта локальных конфликтов, в частности сирийского.

Мешками с песком укрепили уязвимые для реактивных гранат РПГ части корпуса и башни танков. Дополнительную импровизированную защиту также получили бортовые проекции.

По данным пресс-службы Западного военного округа, при участии бронетехники, вертолетов Ми-8АМТШ, Ка-52 и артиллерии штурмовые группы успешно захватили все здания и нейтрализовали "боевиков".

Необходимо отметить, что российской промышленностью разработаны и выпускаются специальные комплекты защиты для бронетехники, в том числе танков. Например, на Т-72Б3 и Т-80БВМ устанавливают решетчатые противокумулятивные экраны, современную "реактивную броню" "Реликт". Модернизированная таким образом техника в настоящее время уже находится в войсках.

Также активно ведутся работы в области создания комплексов активной защиты, способных уничтожать различные противотанковые боеприпасы. Предусмотрена установка этого оборудования не только на танки, но и на бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Алексей Брусилов