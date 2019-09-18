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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Вернувшийся из космоса робот FEDOR вновь отказался включаться

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Человекоподобный робот FEDOR после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю не смог сразу включиться, с причинами разбираются специалисты, сообщили российским космонавтам в ходе сеанса связи МКС и Центра управления полетами (ЦУП).

"После посадки он не включился. Сейчас специалисты разбираются. Замучили, наверное, экспериментами", - сказали из ЦУПа космонавту Алексею Овчинину в ходе сеанса общения с МКС.

Овчинин, который вместе с Александром Скворцовым работал на станции с роботом, пошутил: "Он просто устал, наверное".

Примечательно, что после посадки 7 сентября в Twitter-аккаунте робота появилось сообщение: "Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану".

После этого он "написал" еще несколько сообщений, в которых цитировал стихотворение Владимира Орлова "Родное", шутил на тему фотографии главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в папахе, сообщал о возвращении в Королев вместе со спускаемым аппаратом и готовности к проверкам по итогам полета, ответил на шутку Ивана Урганта.

Проблемы с включением робота были во время его нахождения на МКС.

"Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", - сообщил андроид в Twitter 30 августа.

До этого из трансляции переговоров космонавтов со специалистами российского Центра управления полетами (ЦУП), которую вело NASA, стало известно, что Овчинин с трудом включил электропитание робота. При этом он применял гаечный ключ и даже хотел стукнуть молотком по кнопке включения электропитания на плече робота. Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в андроиде, но в итоге Овчинину удалось включить FEDORа лишь после 10-15 попыток и тот "даже сказал что-то".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-14" на борту стартовала с космодрома Байконур 22 августа. Это был первый пуск космического корабля "Союз", осуществленный ракетой-носителем данного типа. На корабле установлена модернизированная система управления движением и навигации, испытания которой были одной из целей запуска.

Полет корабля осуществлялся без экипажа, однако на его борту находилось около 600 кг груза и российский антропоморфный робот FEDOR.

Первоначально стыковка корабля к МКС была запланирована на 24 августа, однако из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции первая попытка стыковки оказалась неудачной. В итоге корабль пристыковался к станции только 27 числа, для этого космонавтам пришлось перестыковать корабль "Союзе МС-13", освободив для стыковки шлюз модуля "Звезда", система "Курс" на котором была исправна.

В ходе пребывания робота на станции с ним был проведен ряд экспериментов, в основном они были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции. При работе с роботом были зафиксированы некоторые неполадки, например, Овчинин испытывал проблемы с включением электропитания робота и рассматривал вариант "стукнуть по роботу молотком", однако это в итоге не понадобилось.

Как сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в следующий раз в космос планируется отправить уже новое поколение робота. По его словам, оно будет существенно отличаться от нынешней версии робота. В частности - он лишится ног и в целом станет менее человечным. Кроме этого при разработке нового поколения робота будет использован "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены", отметил Рогозин.

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Россия
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Фёдор
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МКС
Робот
Союз ПКК
Союз-2 РН
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