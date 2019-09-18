ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным летающим объектом

Видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами морской авиации США являются подлинными. Об этом изданию Popular Mechanics заявил официальный представитель американских ВМС.

Впрочем, пресс-служба военного ведомства заявляет, что на видео показаны всего лишь "необъяснимые воздушные явления", а сами видеоролики публиковать не планировалось.

Издание отмечает, что воздушные объекты не были опознаны, однако ВМС США не называют их "летающими тарелками".

Впрочем, замеченные истребителями F/A-18F объекты совершали недоступные для современной техники маневры. Они стремительно поднимались на высоту около 24 километров и резко снижались до шести километров. Объекты также зависали над морем, а затем выходили из зоны действия радаров.

Николай Грищенко