Как сообщает "Хорасан", на территории Эстонии была обнаружена "секретная" военная база НАТО. Однако само наличие базы не стало сюрпризом для России, куда больше удивило присутствие на ней американских военнослужащих для выполнения "особых" задач, которое до настоящего времени тщательно скрывалось. Издание отмечает, что обнаружить правду помогла рассекреченная информация Пентагона.

ИА "Исна": Неподалеку от границы с Россией была обнаружена американская "сверхсекретная" военная база, причем обнаружена случайно и достаточно легко.

Это был далеко не первый раз, когда по воле случая выяснялось, что под видом некоего учебно-тренировочного центра скрывается настоящая военная база НАТО. В самом этом факте вроде нет ничего необычного, тем более, если подобное происходит неподалеку от границ стран НАТО и России. Однако совершенно особое значение этому событию придало внедрение в прошлом году специального приложения для смартфонов, которые будут использовать военнослужащие НАТО: оно дает возможность точно отображать местоположение и позволяет военнослужащему осуществлять навигацию без сотового сигнала. При помощи приложения можно будет планировать маршрут и перемещаться по неограниченному количеству путевых точек. Предполагается, что данный премиум-навигатор будет широко использоваться во время военных учений.

Военная база, о которой идет речь, располагается на территории Эстонии, имеющей довольно протяженную границу с Россией в стратегически важной области Балтийского побережья. Поэтому ни для России, ни для мировых СМИ местоположение этой базы не было секретом.

Однако присутствие на базе американских военнослужащих, по всей видимости, до сих пор тщательно скрывалось. Секрет удалось случайно раскрыть одному из корреспондентов местного телеканала ERR: журналист знакомился с открытыми документами Пентагона, повествующими об объекте "особого назначения", который располагается на территории данного прибалтийского государства.

В упомянутой документации Пентагона говорилось, что на территории Эстонии создан тренировочный центр, который поможет Североатлантическому Альянсу решать некие "неординарные" задачи. Географическое местоположение базы также не скрывалось: однако Пентагон никогда не сознавался, что на объекте в Эстонии присутствуют американские спецназовцы, которые будут осуществлять здесь некие "особые" задач, к тому же получат для решения этих таинственных задач новейшее цифровое оборудование. Всегда подчеркивалось, что в данном "учебном центре" постоянно находятся лишь военнослужащие из Великобритании.

Случайно рассекреченная информация Пентагона свидетельствует, что американское военное ведомство выделило на нужды этого якобы "тренировочного центра" более 15,7 миллионов долларов: это "скромное", по американским меркам, финансирование пойдет на расширение объекта, строительство новых казарм для прибытия большего числа военнослужащих, на расширение существующих складов боеприпасов, на приобретение специального оборудования для хранения, ухода и чистки огнестрельного оружия. Весьма интересно, что же за "особые" задач предусмотрел Пентагон для военнослужащих НАТО в той стране, в которой, как когда-то (при вступлении Эстонии в НАТО - прим. перев.) провозглашалось, вообще не должно было создаваться никаких военных объектов!