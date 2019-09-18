ВВС Индии направили в Минобороны запрос на дополнительное финансирование программы модернизации авиапарка

ЦАМТО, 17 сентября. Командование ВВС Индии направило в Минобороны запрос о выделении дополнительно 400 млрд. рупий (5,6 млрд. долл.) на закупку истребителей и транспортных самолетов, а также оплату ранее заказанных платформ и оборудования.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, командование ВВС недавно проинформировало министерство, что выделенных в рамках бюджета на 2019/20 ф.г. год по статье "капитальные расходы" суммы в размере 393 млрд. рупий на приобретение новых платформ "крайне недостаточно" для финансирования затянувшейся программы модернизации.

Среди платформ, которые ВВС планируют приобрести в ближнесрочной перспективе, названы: 114 средних многоцелевых боевых самолетов, 83 легких боевых самолета LCA "Теджас" национальной разработки, 21 истребитель МиГ-29 и 18 Су-30МКИ, 56 транспортных самолетов, а также сопутствующее оборудование.

Кроме того, как сообщили источники Jane's, у ВВС имеются "обязательства" в размере 480 млрд. рупий за ранее заказанное оборудование, что не оставляет средств на новые программы.

В настоящее время ВВС Индии должны произвести авансовые платежи за 36 истребителей "Рафаль" компании Dassault и пять зенитных ракетных систем С-400. Одновременно необходимо произвести оплату 22 ударных вертолетов AH-64(I) "Апач Гардиан" и 15 транспортных CH-47 "Чинук", приобретенных в США в 2015 году.

По оценке военного аналитика маршала авиации (в отставке) В.К.Бхатия, если Министерство обороны существенно не увеличит расходы ВВС, их модернизация "останется миражом".

По мнению экспертов Jane's, ВВС Индии, как и другие два вида ВС, сталкиваются с дефицитом финансирования, что ставит под угрозу своевременную замену значительной части устаревшей авиатехники, требующей списания.

Так, количество истребительных эскадрилий уже сократилось с 42 санкционированных правительством до 31. Ожидается, что к 2022 году их число уменьшится до 23-25 после снятия с вооружения устаревших самолетов.