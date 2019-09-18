Венгрия не пускает Украину на саммит НАТО

Украина не может получить приглашение на саммит НАТО, который пройдет в начале декабря в Лондоне, из-за разногласий с Венгрией. Будапешт наложил вето на переговоры Киева с альянсом и не собирается его снимать. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "UA:Первый".

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Венгрия блокирует все попытки сотрудничества Украины с НАТО, в том числе попытку получить приглашение на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря этого года в Лондоне, куда приглашены все лидеры стран-членов НАТО. По словам Кулебы, проблемы с Венгрией остались еще от Порошенко и их необходимо решить в ближайшее время, так как все решения в НАТО принимаются коллегиально, а позиция Будапешта не дает этого сделать.

Эти проблемы мы унаследовали, они до сих пор не решены. Сейчас Венгрия не меняет свою позицию, а соответственно, Украина не сможет получить приглашение, потому что решение о приглашении направляется консенсусом

- заявил он.

Ранее в Венгрии заявили, что снимут вето на переговоры Украины с НАТО только после того, как закарпатским венграм будет возвращено право на обучение на родном языке, которое было ограничено законом "Об образовании", принятом при предыдущем президенте.

Напомним, что в октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной этого стало недовольство Киева выдачей венгерских паспортов гражданам Украины, живущим в Закарпатье. В свою очередь в Будапеште раскритиковали принятый в 2017 году "закон об Образовании", который сокращает возможность обучения на родном языке. После этого в Венгрии пригрозили Украине установлением препятствий на пути к вступлению в НАТО и Евросоюз.