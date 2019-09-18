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18.09.2019
Военное обозрение

Raytheon представил перспективную ракету "воздух-воздух"

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Корпорация Raytheon объявила о разработке новой ракеты класса "воздух-воздух", которая должна иметь вдвое меньшие размеры, чем нынешние образцы, но в то же время, быть эффективнее их по таким параметрам, как скорость и маневренность. Об этом сообщает портал Defense News.

Источник изображения: Raytheon

На ежегодной конференции Ассоциации ВВС США компания Raytheon представила новое поколение ракет класса "воздух-воздух". Перспективное оружие получило название Peregrine, и имеет вес в 50 фунтов (около 22 кг), и 6 футов (1,8 метра) в длину. Производитель утверждает, что ракета предназначена для поражения БПЛА, пилотируемых самолетов и крылатых ракет.

Благодаря использованию аддитивного производства и легкодоступных современных материалов, можно вдвое увеличить число ракет, которое несет современный истребитель, при этом значительно снизив стоимость их производства.

- говорится в заявлении компании.

Компания не сообщает, прошла ли ракета этап испытаний и когда Peregrine выйдет на оружейный рынок.

Источник изображения: Raytheon

Изображение ракеты Peregrine из презентации компании Raytheon

"Перегрин" позволит пилотам истребителей США и союзных войск иметь в бою больше ракет, чтобы сохранить господство в воздухе. С его усовершенствованными сенсорными системами, навигационным оборудованием и двигателем, упакованными в гораздо меньший планер, чем нынешние вооружение этого класса, Peregrine представляет собой значительный рывок вперед в разработке ракет класса "воздух-воздух".

- утверждает Томас Бассинг, вице-президент Raytheon Advanced Missile Systems.

Компания утверждает, что Peregrine "сочетает в себе диапазон и автономность AMRAAM с характеристиками маневренности AIM-9X" (это основные ракеты ВВС США). Согласно отчету Пентагона от 2018 года, доля Raytheon и Lockheed Martin в закупках боеприпасов и ракет в интересах Министерства обороны Соединенных Штатов составляет 97%.

Марк Нойес, старший менеджер компании Raytheon Advanced Missile Systems, заявил в ходе презентации, что ракета будет иметь "многорежимную инфракрасную ГСН, новый высокоэффективный двигатель, облегченный планер и высокопроизводительную модульную систему управления".

Для удешевления производства "Перегрин" будет использовать уже готовые военные компоненты. Новые адаптивные технологии, в свою очередь, позволяют конструировать оружейные системы меньшего веса и размера с теми же или более высокими прочностными характеристиками. По словам Нойеса, новая ракета может крепится на внешней подвеске истребителями всех типов четвертого и пятого поколений. Кроме того, она будет помещаться во внутренних оружейных отсеках F-35. Однако представитель Raytheon отказался сообщить, будет ли эта ракета умещаться во подобных отсеках на F-22.

Кроме того, Нойес добавил, что Peregrine предназначен для дополнения AMRAAM и Sidewinder и не заменит их, подчеркнув, что AIM-9X по-прежнему будет лучшей ракетой "воздух-воздух" для ближнего боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
БПЛА
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