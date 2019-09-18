ФРГ ослабит ограничения по экспорту в Эр-Рияд французских вооружений с немецкими комплектующими

Парижу и Берлину удалось договориться относительно французских поставок вооружений Эр-Рияду. Часть технологий, использующихся в них, имеет немецкие лицензии. Информацию об этом публикует газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

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Франция и Германия достигли соглашения в области экспорта вооружений. Разногласия между союзниками тормозили поставки французских ракет Meteor класса "воздух-воздух" в Саудовскую Аравию. Немцы изготавливают, в частности, двигательную установку и боевую часть ракеты, при этом в самой Германии был вчера продлен запрет на поставки оружия Эр-Рияду.

В частности, Берлин взял на себя обязательство не блокировать экспорт французской военной техники с наличием менее 20% немецких компонентов или оборудования (так называемое правило de minimis). Министерство обороны Пятой республики утверждает, что "на этом этапе обсуждения продвигаются очень хорошо, и формальное соглашение, безусловно, будет достигнуто в течение нескольких недель".

До сих пор отношения между Германией и Францией в сфере экспорта вооружений были крайне напряженными. Однако, судя по всему, стороны готовы пойти на уступки. В частности, это отражает решение Берлина не препятствовать продаже в Объединенные Арабские Эмираты двух корветов Naval Group Gowind, оснащенных немецкими двигателями MTU. Однако, несмотря на желание ослабить напряжение между двумя странами, в конце июня ФРГ обнародовала свои новые политические принципы экспорта, которые, в частности, усиливают ограничительную политику Берлина в этой области.

В случае экспорта оружия, в котором задействованы немецкие компоненты, министерства иностранных дел, экономики и обороны под надзором канцелярии главы правительства оценивают контракт и уже тогда выдают совместное разрешение на поставку.

В документе упоминаются пять случаев, ограничивающих поставки: страны, находящиеся в состоянии войны (за исключением статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций); страны, где есть вооруженные конфликты или конфликты, которые могут обостриться из-за экспорта; страны, в отношении которых есть обоснованные подозрения в применении внутренних репрессий; страны, экспорт в которые противоречит национальным интересам Германии; и, наконец, страны, передача которым вооружений могут подорвать сотрудничество в третьей страной.

В документе также рассматриваются совместные программы, такие, как проект разработки истребителей шестого поколения или перспективный танк. Правительство ФРГ оставляет за собой право выступать против "определенных экспортных проектов" и использовать "принцип политики ограничительного экспорта оружия с учетом критериев прав человека".