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18.09.2019
ТАСС

Четыре южнокорейских спутника запустят на "Союзе-2.1а" в 2021 году с Байконура

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Это будет второй полностью коммерческий запуск компании "Главкосмос пусковые услуги"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" в 2021 году выведет на орбиту четыре южнокорейских спутника формата cubesat ("кубсат") в качестве попутной полезной нагрузки, говорится в сообщении на сайте российской компании "Главкосмос пусковые услуги" (дочерняя структура Роскосмоса, оператор коммерческих пусков ракет "Союз-2.1а").

"Четыре космических аппарата типа "кубсат" размерностью 6U (масса каждого спутника - 12 кг) института KASI (Корейский институт астрономии и космических наук) будут запущены в двух контейнерах размерностью 12U на ракете-носителе "Союз-2.1а" в составе миссии, запланированной на первый-второй квартал 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Это будет второй полностью коммерческий запуск компании "Главкосмос пусковые услуги", основной полезной нагрузкой которого станет южнокорейский аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-2, уточнили ТАСС в компании.

С 2017 года KASI запустил новую космическую программу, была разработана инновационная концепция мультиспутниковой миссии, получившая название "Исследования локальных свойств магнитосферной и ионосферной плазмы" (SNIPE). Программа SNIPE включает в себя четыре наноспутника размерностью 6U, которые будут выведены на орбиту высотой 600 км. Четыре аппарата будут развернуты на орбите, а расстояния между ними будут поддерживаться на уровне от 100 м до 1000 км с помощью алгоритма полета группировки.

"В научные цели программы SNIPE входят исследования тонких структур осаждений высокоэнергетических электронов, плотности/температуры фоновой плазмы, продольных токов и электромагнитных волн. Соответственно, аппаратура КА [космический аппарат] будет осуществлять наблюдения за микроструктурами следующих геофизических явлений: аномалии в высоких широтах, такие как локальные зоны в полярных шапках, продольные токи в овале полярных сияний, электромагнитные ионно-циклотронные волны", - отмечается в сообщении.

Ранее компания заключила два контракта на запуск южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и CAS500-2. Их планируется запустить на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Контракт с Корейским институтом аэрокосмических исследований на запуск космического аппарата CAS500-1 был подписан компаниями "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" 17 августа 2017 года, на следующий день аналогичный контракт был заключен с компанией Korea Aerospace Industries на запуск CAS500-2. Предложение на конкурс по предоставлению пусковых услуг для двух корейских космических аппаратов было подготовлено в феврале 2017 года. CAS500-1 и CAS500-2 должны провести съемку Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Южная Корея
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KAI
Роскосмос
Проекты
Байконур
Наноиндустрия
Союз-2 РН
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