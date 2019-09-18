Глава СВР Нарышкин прокомментировал выход США из ДРСМД и СВПД

Соединенные Штаты поступили агрессивно и недальновидно, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом во вторник, 17 сентября, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола по истории советского атомного проекта.

"Безусловно, вызывают беспокойство агрессивные и недальновидные шаги Соединенных Штатов Америки", — приводит его слова "РИА Новости".

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он отмечал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.