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18.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские ПВО уничтожили цели в стратосфере

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Зенитный ракетный комплекс С-300ПС
Зенитный ракетный комплекс С-300ПС.
Источник изображения: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Российские комплексы ПВО в ходе стратегических учений "Центр-2019" уничтожили цели на высоте до 35 километров, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"Сегодня в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" группировка ПВО Центрального военного округа на полигоне Ашулук отражала удар воздушного противника. Боевые расчеты с задачей справились, показали высокую выучку", – передает РИА "Новости" слова Грехова.

В группировку вошли зенитно-ракетные системы С-400, С-300ПМ и С-300ПС. Всего к отражению удара было привлечено более 500 военных и 150 единиц вооружения и военной техники.

В качестве воздушных целей использовались ракеты-мишени, имитировавшик ударные беспилотники, баллистические ракеты, крылатые ракеты и оперативно-тактическую авиацию.

"Это достаточно сложные цели, которые работали на высотах от 50 до 100 метров, это крылатые ракеты, скорость крылатой ракеты 250-300 метров в секунду, наши мишени летели со скоростью 550 метров в секунду. Кроме того, сложная баллистическая цель, которая работала с высоты 35 километров по баллистической траектории", – сказал Грехов.

Он добавил, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что дивизионы ЗРС С-400 "Триумф" и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" начали боевое дежурство на шести полигонах, где проходят учения "Центр-2019".



Дмитрий Зубарев

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Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
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