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18.09.2019
Интерфакс-АВН

Верховный лидер Ирана отверг возможность переговоров с США до раскаяния Вашингтона

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Переговоров с США не будет ни на каком уровне", - приводит агентство слова аятоллы.

Вероятно, такое заявление стало реакцией на предположения о встрече между лидерами Ирана и США в рамках Генассамблеи ООН позднее в сентябре, отмечает агентство.

Иран не намерен вести с США переговоры ни в одностороннем, ни в многостороннем порядке, говорится в твиттер-аккаунте Хаменеи.

Переговоры с США продемонстрировали бы успех политики максимального давления США на Иран, заявил Хаменеи.

В то же время, Хаменеи подчеркнул, что переговоры возможны, но только в случае, если США раскаются и начнут вновь соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Если США раскаются и вернуться к СВПД, из которого они вышли, тогда они могут присоединиться к переговорам с Ираном в составе других участников сделки. В противном случае никаких переговоров между официальными лицами Ирана и США ни на каком уровне не будет, ни в Нью-Йорке, ни где-либо еще", - говорится в аккаунте аятоллы в "Твиттере".

Решение о том, что Ирану не следует вести переговоры с США, поддерживает и президент Ирана Хасан Рухани и министр иностранных дел Джавад Зариф, заметил Хаменеи.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о вероятной встрече президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани на Генеральной Ассамблее ООН. Так, агентство Bloomberg сообщало, что сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана.

Советник американского лидера Келиэнн Конуэй затем заявила в эфире телеканала Fox News, что встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

В иранском МИД, в свою очередь, заявили, что встреча Трампа и Рухани на Генассамблее не запланирована.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

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