Высокотехнологичные средства сдерживания являются залогом безопасности России - глава СВР Нарышкин

Важно беспрекословное выполнение режима нераспространения атомного оружия

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Залог безопасности России - это наличие у неё высокотехнологичных средств сдерживания потенциального агрессора, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Сегодня, как и 70 лет назад, залог безопасности России - это наличие у неё самых современных, высокотехнологичных средств сдерживания потенциального агрессора", - сказал Нарышкин во вторник, выступая на "круглом столе", посвящённом истории советского атомного проекта.

Мероприятие проходит в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

По словам Нарышкина, "очень важно, чтобы режим нераспространения атомного оружия беспрекословно выполнялся, а у власти во всех ядерных державах оставались ответственные и здравомыслящие силы".

В этой связи "вызывает беспокойство агрессивные и недальновидные шаги США", отметил глава СВР.