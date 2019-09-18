BLADE: первая линия противовоздушной обороны

Пулемёты защитят американских солдат от дронов. Вчера, 16 сентября, портал army.mil раскрыл детали новой комплексной системы ПВО американской армии, а также сообщил об успешных испытаниях системы BLADE.

Аббревиатура BLADE расшифровывается как Ballistic Low Altitude Drone Engagement. Система является дистанционно управляемым боевым модулем CROWS, который может устанавливаться на различные типы бронетехники.

Система ПВО BLADE Источник изображения: army.mil

CROWS для системы BLADE оснащается пулемётом, компактной радиолокационной станцией, системой оптического распознавания целей, а также тепловизором. В ходе тестовых стрельб с помощью BLADE удалось успешно поразить различные типы компактных дронов. В конце года американские военные планируют провести ключевые испытания, которые откроют новой системе ПВО дорогу в войска.

В рамках построения комплексной эшелонированной системы ПВО Командование по развитию боевых возможностей армии США (CCDC, Combat Capabilities Development Command) намерено внедрить шесть различных систем. BLADE займёт первый уровень, обеспечивая защиту от небольших дронов в пределах видимости, а замыкать систему будет LOWER-AD. Между ними средневысотные цели будут перехватывать MMHEL, MADT и HEL-TVD при поддержке передовых радарных систем.