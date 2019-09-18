Войти
18.09.2019
Военное обозрение

ВВС США назвали новый самолёт "Красный ястреб"

202
0
0

ВВС США раскрыли официальное название своего нового реактивного учебно-тренировочного самолета T-7A, получившего обозначение "Red Hawk" - "Красный ястреб".

Источник изображения: topwar.ru

Как пояснил министр ВВС Мэтт Донован, данное прозвище призвано увековечить американских летчиков, воевавших во Вторую мировую войну и последовавших затем конфликтах. Одним из прославленных авиаторов являлся полковник Чарльз Макги, осуществивший 409 боевых вылетов во время 2 МВ, Корейской и Вьетнамской войны. Он и его товарищи служили в эскадрилье "Красный ястреб". Как указывается, они активно боролись с расовыми ограничениями, являясь первыми летчиками-афроамериканцами.

"Пилоты из Таскиги", летавшие на P-47 Thunderbolts и P-51 Mustangs, были известны ярко-красной раскраской хвостовых частей самолётов, которая сохраняется в подразделении по сей день – на самолетах F-16C 100-й истребительной эскадрильи.

Название Red Hawk чтит наследие пилотов из Таскиги и отдает дань уважения их оригинальным самолетам с красными хвостами времен Второй мировой войны... Это обозначение также является данью памяти Curtiss P-40 Warhawk, американскому истребителю, который впервые взлетел в 1938 году

- отметил Донован.

Boeing выиграл контракт на создание T-X год назад в условиях жесткой конкуренции. Всего предусматривается закупка 351 машины. T-7 является прототипом новой модели.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
F-16
Компании
Boeing
Похожие новости
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
16.09.2016
Пять лучших (и худших) боевых самолетов всех времен (The National Interest, США)
17.03.2014
Дозаправка в воздухе как умножитель силы
12.03.2012
LIMA 2011: конкуренция на фоне улыбок
23.06.2009
Вячеслав Дзиркалн: за рубежом очень интересуются нашими "Искандерами"
17.07.2008
СУ-35: спасатель русской авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21