ВВС США назвали новый самолёт "Красный ястреб"

ВВС США раскрыли официальное название своего нового реактивного учебно-тренировочного самолета T-7A, получившего обозначение "Red Hawk" - "Красный ястреб".

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Как пояснил министр ВВС Мэтт Донован, данное прозвище призвано увековечить американских летчиков, воевавших во Вторую мировую войну и последовавших затем конфликтах. Одним из прославленных авиаторов являлся полковник Чарльз Макги, осуществивший 409 боевых вылетов во время 2 МВ, Корейской и Вьетнамской войны. Он и его товарищи служили в эскадрилье "Красный ястреб". Как указывается, они активно боролись с расовыми ограничениями, являясь первыми летчиками-афроамериканцами.

"Пилоты из Таскиги", летавшие на P-47 Thunderbolts и P-51 Mustangs, были известны ярко-красной раскраской хвостовых частей самолётов, которая сохраняется в подразделении по сей день – на самолетах F-16C 100-й истребительной эскадрильи.

Название Red Hawk чтит наследие пилотов из Таскиги и отдает дань уважения их оригинальным самолетам с красными хвостами времен Второй мировой войны... Это обозначение также является данью памяти Curtiss P-40 Warhawk, американскому истребителю, который впервые взлетел в 1938 году

- отметил Донован.

Boeing выиграл контракт на создание T-X год назад в условиях жесткой конкуренции. Всего предусматривается закупка 351 машины. T-7 является прототипом новой модели.