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18.09.2019
Военное обозрение

Береговые войска получат на вооружение модернизированные САУ 2С7 "Пион"

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Артиллерийские бригады береговых войск получат на вооружение модернизированные самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион" и радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство обороны.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пишет издание, Министерство обороны приняло решение поставить на вооружение артиллерийских бригад береговой обороны САУ 2С7 "Пион", которые после модернизации стали способны уничтожать и малоразмерные цели. Для поиска целей для "Пионов" к ним будут приданы комплексы "Зоопарк". По мнению экспертов, такое сочетание поможет бороться с десантом вероятного противника.

Поставки модернизированных "Пионов" в части береговой обороны начнутся в конце этого года - начале следующего. Первым на вооружение САУ 2С7 получит 11-й Армейский корпус береговых войск Балтийского флота, который дислоцируется в Калининградской области, а вернее 244-я гвардейская артиллерийская бригада, входящая в состав корпуса.

Как пояснили в военном ведомстве, масштабная модернизация 203-мм САУ "Пион" началась несколько лет назад. В ходе модернизации САУ получает новую систему боевого управления огнем, позволяющую интегрироваться в автоматизированную систему управления войсками (АСУ) и получать в режиме реального времени сведения о потенциальных целях.

САУ "Пион" калибра 203-мм принята на вооружение в 1975 году. Основное вооружение САУ - 203-миллиметровая пушка 2А44 массой 14,6 т и длиной 11 м. Она расположена в кормовой части установки. Пушка оснащена полуавтоматической гидравлической системой заряжания, что позволяет осуществлять этот процесс при любых углах возвышения ствола. САУ способна за две минуты выпускать до пяти снарядов, каждый из которых весит до 110 кг, на дальность до 50 км. Скорость движения по шоссе - до 50 км/ч.

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Продукция
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