Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"

Американский аналитик попытался представить, что было бы, если бы в смертельной битве сошлись атомный ракетный крейсер "Киров" и линейным кораблем ВМС США "Айова".

Обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками представил читателям очередную версию Третьей мировой войны. Но для этого он обратился не в недалекое будущее, а в недавнее прошлое. Воображаемый конфликт разгорелся в 1988 году. Армии СССР и стран Варшавского договора перешли германскую границу и нанесли "сокрушительный удар по НАТО".

Как ни странно, обошлось без ядерного армагеддона. Воюют по старинке. Итак, на море должно произойти "титаническое сражение".

По сценарию, советский ракетный крейсер "Киров" пытается перехватить боевую авианосную группу ВМС США и сталкивается с линкором "Айова".

Что же представляет собой "Киров"? Это крупнейший надводный военный корабль, построенный со времен Второй мировой войны. Его водоизмещение - 24 000 тонн, длина - 252 метров. Атомный реактор позволяет ему практически бесконечно путешествовать по морям и океанам на скорости до 32 узлов.

Основное предназначение крейсера - нейтрализация авианосных групп. Вооружение для таких целей у него было соответствующее.

Он нес двадцать огромных противокорабельных ракет П-700 "Гранит" (по кодификации НАТО: SS-N-19 "Кораблекрушение").

Каждая весила более шести тысяч килограммов. Этого было достаточно, чтобы включить боеголовку массой свыше 700 килограмм. Дальность действия - более 500 километров при скорости 2,5 Маха.

Первоначальные данные о целях ракеты получали от спутниковой системы наведения "Легенда", береговых самолетов, корабельных вертолетов или самого крейсера.

Автор отмечает, что "Гранит" была уникальным оружием времен холодной войны благодаря своим сетевым возможностям. При залпе одна ракеты поднималась выше остальных и передавала им информацию о радиолокационном наведении. Если эту "наводчицу" сбивали, на ее место вставала другая.

Был крейсер самодостаточным в плане ПВО. А в целом его вооружение образовывало многоуровневую систему обороны.

Дело в том, что на борту "Кирова" имелся ЗРК С-300Ф "Форт" - морская адаптация наземной системы. Комплекс был вооружен 96 ракетами.

Кроме того, крейсер нес 192 ракеты "Кинжал" малой дальности на базе ЗРК "Тор" и 40 ракет на базе "Осы".

Ну и на крайний случай у корабля было шесть автоматических артиллерийских установок АК-630.

Основное вооружение "Айовы" состояло из трех массивных орудийных башен - в каждой по три шестнадцатидюймовых пушки. В их арсенале имелись 860-киллограмовые бронебойные снаряды. Дальность действия - 32 километра.

Линкор был закован в тяжелую броню. Главный пояс был защищен 307 миллиметрами стали, перегородки - 207 миллиметрами, а основные орудия закатаны в броню толщиной аж 500 миллиметров.

В начале 1980 года все четыре линейных корабля этой серии: "Айова", "Нью-Джерси", "Миссури" и "Висконсин" были модернизированы. Вместо части пятидюймовых орудий установили шестнадцать противолодочных ракет "Гарпун".

В дополнение к ним линкоры оснастили 32 ракетами "Томагавк" и четырьмя ЗРК Phalanx CIWS.

Скорость кораблей достигала 32,5 узла.

Итак, дуэль началась. Автор исходит из того, что каждый корабль знает местоположение другого на расстоянии трехсот миль (482 километра). При таком раскладе "Айова" оказывается в невыгодном положении. Его единственное оружие, подходящее для такой дистанции, это "Томагавки". Но они являются ракетами наземного действия и бесполезны против "Кирова".

А вот советский крейсер без всяких сомнений запускает все двадцать ракет "Гранит" и сразу же отступает. Аналитик допускает, что две ракеты по каким-то причинам выходят из строя. В итоге "Айове" приходится иметь дело с 18 ракетами. С учетом дефицита вооружений ПВО, линейный корабль нейтрализует лишь половину из них, остальные попадают в цель. Но броня линкора способна сдержать этот удар. Эксперт предполагает, что в результате атаки из строя выходят две из трех орудийных башен.

Оставшегося вооружения вполне достаточно, считает автор, чтобы победить "Киров" в ближнем бою, но вот как его догнать? На расстоянии трехсот миль шансов почти нет. И если даже "Айова" выйдет на расстояние, позволяющее запустить ракеты "Гарпун", то им будет трудно преодолеть эшелонированную систему ПВО крейсера.

Только на расстоянии 20 миль линкор без сомнений сможет отправить советский крейсер на дно своими пушками. "Но вот позволил бы ему "Киров" приблизиться на это расстояние, трудно сказать", - признается аналитик.

Дуэль вроде как закончилась в пользу "Кирова". Но при этом он не смог выполнить главную задачу - перехватить авианосную группу. А сближаться с "Айовой" опасно.

"Наше гипотетическое сражение 1988 года является примером превосходства пушек над ракетами в определенных сценариях", - делает сомнительный вывод обозреватель.

Что ж, оставим такой исход на совести автора.

Справка "РГ"

Краснознаменный тяжелый атомный ракетный крейсер "Киров" - головной корабль проекта 1144 "Орлан". Бы построен в 1977 году. Помимо него в серию вошли корабли "Адмирал Лазарев", "Адмирал Нахимов" и "Пётр Великий". Это единственные в составе российского ВМФ надводные корабли с ядерной энергетической установкой.

С 1992 по 2002 год крейсер назывался "Адмирал Ушаков". В настоящее время выведен из состава флота. Ожидает утилизации.

Олег Корякин