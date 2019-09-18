Войти
18.09.2019
Российская газета

Космонавт с пистолетом: получат ли космонавты личное оружие

244
0
0
Пистолет-трехстволка ТП-82, созданный для космонавтов, давно - музейный экспонат.
Пистолет-трехстволка ТП-82, созданный для космонавтов, давно - музейный экспонат.
Источник изображения: Наталья Онищенко

В понедельник сошлись две взаимоисключающие, но весьма интересные новости. Одно информагентство со ссылкой на "Роскосмос" сообщило, что огнестрельное оружие в перспективе, вполне возможно, вновь войдет в носимый аварийный запас российских космонавтов. А позже другое информагентство со ссылкой опять же на "Роскосмос" заявило, что возвращение огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для перспективного пилотируемого корабля "Орел" не планируется.

Впрочем, по словам Сергея Позднякова - гендиректора Научно-производственного предприятия "Звезда", формирующего аварийные запасы для пилотируемых кораблей, "Роскосмос" пока не направлял никаких обращений о включении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для корабля "Орел". Но уточнил, что "если скажут укладывать, будем укладывать".

Не стоит забывать, что наша страна, была первой, кто стал вооружать своих космических первопроходцев. И это может повториться на качественно новом уровне.

Первый космонавт в мире Юрий Гагарин имел в полете личный пистолет Макарова. На "Восток-1" его положили в аварийный запас по личному указанию генерального конструктора С.П. Королева. Увы, раритетный ПМ затерялся в армейских арсеналах. После полета его сдали в оружейку и дальнейший путь не проследили.

В дальнейшем все космонавты летали с пистолетами ПМ в запасе. Каждый раз им выдавали те, которые были под рукой, никак их на полет в космосе не тестируя. Стрелять из него предполагалось не в невесомости, а на земле, если спускаемый аппарат упадет в каком-нибудь медвежьем углу.

Наши космонавты были вооружены трехствольным ТП-82, имевшим два гладких ствола 32-го калибра и один нарезной калибра 5,45 мм

Но когда в 1965 году космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов приземлились к северу от Перми, где одни пробыли трое суток в глухой тайге, стало ясно - толку от ПМ никакого. От медведя, кабана или волка им не защитишься, да и подстрелить мелкую дичь для пропитания сложно.

Алексей Леонов обратился к оружейникам с просьбой создать для космонавтов оружие для таких нештатных ситуаций. В 1982 году были разработаны сразу три образца - самозарядное ружье, револьвер и трехствольный пистолет.

Ружье и револьвер по разным причинам забраковали. А вот пистолет-трехстволка ТП-82 очень понравился. В нем были два "охотничьих" гладких ствола 32-го калибра и один нарезной от малокалиберной винтовки 5,45 мм. Вес без приклада 1,6 кг, с прикладом - 2,4 кг. Относительно компактен - 360 мм (с прикладом - 670). Он и вошел в СОНАЗ: стрелковое оружие носимого аварийного запаса космонавта.

Насколько известно, в Туле собрали от 100 до 120 ТП-82. В 1987 году производство пистолета прекратили. Но на его базе был разработан пистолет для выживания летчиков "Вепрь-2". Он был двуствольным - верхний ствол гладкий, 32-го калибра, нижний - нарезной калибра 9 мм. Однако так уж сложилось, что мало кто из летчиков видел и держал в руках это оружие.

А вот американские астронавты, как ни странно, оказались не ковбоями и "кольты" в полеты не брали. Полагались на холодное оружие, которое было, надо признать, отменного качества. В НАСА не сомневались в спасательной службе, к тому же не приземляли, а приводняли своих покорителей космоса. В этом случае нож или мачете были сподручнее.

В комплекте для выживания первого американского астронавта Алана Шепарда (суборбитальный полет 5 мая 1961 года) был складной нож Camillus. Затем была создана серия специальных ножей астронавта Astro-17. Лезвия ковали вручную. В полой ручке находились предметы первой необходимости. Астронавты, летавшие на "челноках", использовали складные ножи известной фирмы Victorinox. Их так и назвали: Victorinox Space Shuttle. Такие ножи до сих пор используют на МКС в качестве бытовых.

Огнестрельное оружие американцы и представители других стран в космос не брали. Исключение составляла Россия, впрочем, до начала эксплуатации МКС. На международную орбитальную станцию наши космонавты стали летать без огнестрельного оружия. Сегодня лишь китайские тайконавты официально вооружены и летают в космос с пистолетами.


Игорь Елков, Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
25.07.2019
В Москве покажут спутник для поиска следов астронавтов США на Луне
16.01.2019
Превзойти "Аполлоны": как Россия готовится к колонизации Луны
17.08.2017
Космонавты МКС выведут на орбиту первый напечатанный на 3D-принтере российский спутник
20.03.2017
Разбор полетов
31.05.2016
Не догоняем
13.03.2013
В космосе снаряды рвутся все ближе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21