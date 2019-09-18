Космонавт с пистолетом: получат ли космонавты личное оружие

В понедельник сошлись две взаимоисключающие, но весьма интересные новости. Одно информагентство со ссылкой на "Роскосмос" сообщило, что огнестрельное оружие в перспективе, вполне возможно, вновь войдет в носимый аварийный запас российских космонавтов. А позже другое информагентство со ссылкой опять же на "Роскосмос" заявило, что возвращение огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для перспективного пилотируемого корабля "Орел" не планируется.

Впрочем, по словам Сергея Позднякова - гендиректора Научно-производственного предприятия "Звезда", формирующего аварийные запасы для пилотируемых кораблей, "Роскосмос" пока не направлял никаких обращений о включении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для корабля "Орел". Но уточнил, что "если скажут укладывать, будем укладывать".

Не стоит забывать, что наша страна, была первой, кто стал вооружать своих космических первопроходцев. И это может повториться на качественно новом уровне.

Первый космонавт в мире Юрий Гагарин имел в полете личный пистолет Макарова. На "Восток-1" его положили в аварийный запас по личному указанию генерального конструктора С.П. Королева. Увы, раритетный ПМ затерялся в армейских арсеналах. После полета его сдали в оружейку и дальнейший путь не проследили.

В дальнейшем все космонавты летали с пистолетами ПМ в запасе. Каждый раз им выдавали те, которые были под рукой, никак их на полет в космосе не тестируя. Стрелять из него предполагалось не в невесомости, а на земле, если спускаемый аппарат упадет в каком-нибудь медвежьем углу.

Наши космонавты были вооружены трехствольным ТП-82, имевшим два гладких ствола 32-го калибра и один нарезной калибра 5,45 мм

Но когда в 1965 году космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов приземлились к северу от Перми, где одни пробыли трое суток в глухой тайге, стало ясно - толку от ПМ никакого. От медведя, кабана или волка им не защитишься, да и подстрелить мелкую дичь для пропитания сложно.

Алексей Леонов обратился к оружейникам с просьбой создать для космонавтов оружие для таких нештатных ситуаций. В 1982 году были разработаны сразу три образца - самозарядное ружье, револьвер и трехствольный пистолет.

Ружье и револьвер по разным причинам забраковали. А вот пистолет-трехстволка ТП-82 очень понравился. В нем были два "охотничьих" гладких ствола 32-го калибра и один нарезной от малокалиберной винтовки 5,45 мм. Вес без приклада 1,6 кг, с прикладом - 2,4 кг. Относительно компактен - 360 мм (с прикладом - 670). Он и вошел в СОНАЗ: стрелковое оружие носимого аварийного запаса космонавта.

Насколько известно, в Туле собрали от 100 до 120 ТП-82. В 1987 году производство пистолета прекратили. Но на его базе был разработан пистолет для выживания летчиков "Вепрь-2". Он был двуствольным - верхний ствол гладкий, 32-го калибра, нижний - нарезной калибра 9 мм. Однако так уж сложилось, что мало кто из летчиков видел и держал в руках это оружие.

А вот американские астронавты, как ни странно, оказались не ковбоями и "кольты" в полеты не брали. Полагались на холодное оружие, которое было, надо признать, отменного качества. В НАСА не сомневались в спасательной службе, к тому же не приземляли, а приводняли своих покорителей космоса. В этом случае нож или мачете были сподручнее.

В комплекте для выживания первого американского астронавта Алана Шепарда (суборбитальный полет 5 мая 1961 года) был складной нож Camillus. Затем была создана серия специальных ножей астронавта Astro-17. Лезвия ковали вручную. В полой ручке находились предметы первой необходимости. Астронавты, летавшие на "челноках", использовали складные ножи известной фирмы Victorinox. Их так и назвали: Victorinox Space Shuttle. Такие ножи до сих пор используют на МКС в качестве бытовых.

Огнестрельное оружие американцы и представители других стран в космос не брали. Исключение составляла Россия, впрочем, до начала эксплуатации МКС. На международную орбитальную станцию наши космонавты стали летать без огнестрельного оружия. Сегодня лишь китайские тайконавты официально вооружены и летают в космос с пистолетами.

Игорь Елков, Сергей Птичкин