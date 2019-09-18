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18.09.2019
Российская газета

Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр"

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут обеспечить стратегическое преимущество ВМФ России над флотом США и Великобритании. Эксперты считают, что "Циркон" станет значительным продвижением вперед по сравнению дозвуковым с "Калибром", так как более высокая скорость полета позволит лучше поражать различные цели и сделает ракету неуязвимой для современных средств ПВО.

По данным издания Forbes, первым носителем "Циркона" станет новейший атомный подводный крейсер типа К-561 "Казань", который уже вооружен дозвуковыми и сверхзвуковыми ракетами. Первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты с субмарины состоится в 2020 году.

"Циркон", как сообщается, может летать со скоростью 8 Махов, а некоторые считают - еще выше. Для сравнения, крылатые ракеты Tomahawk, перевозимые подводными лодками ВМС США и Британского флота, летят со скоростью около 0,75 Маха", - говорится в публикации.

Аналитики также отмечают, что российский военно-морской флот изменил доктрину применения высокоточного оружия. Если ранее приоритетными целями считались крупные надводные корабли и авианосцы, то с появлением дозвуковой ракеты "Калибр" удары стали возможны и по наземным объектам. Высокая эффективность "Калибров" привела к тому, что Алжир, Вьетнам, Китай и Индия выразили желание приобрести оружие данного типа.

Как отметил эксперт, "Циркон" станет значительным продвижением вперед по сравнению с "Калибром". К 2020 году российский флот будет иметь в своем составе восемь субмарин, вооруженных гиперзвуковыми ракетами.


Николай Грищенко

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Страны
Алжир
Великобритания
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
Авианосец
ГЗЛА
Калибр КР
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