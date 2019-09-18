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18.09.2019
ЦАМТО

СВ Таиланда приняли на вооружение первую партию ББМ "Страйкер"

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Источник изображения: Фото: skyscrapercity.com

ЦАМТО, 17 сентября. Представители командования СВ США в Тихоокеанской зоне (U.S. Army Pacific – USARPAC) приняли участие в состоявшейся 12 сентября в Бангкоке церемонии принятия на вооружение СВ Таиланда первой партии ББМ "Страйкер".

В ходе мероприятия командующий СВ Таиланда генерал Апират Конгсомпонг официально принял у командующего Тихоокеанским командованием СВ США генерала Роберта Брауна 10 ББМ "Страйкер", приобретенных в США в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как подтвердила газета Bangkok Post, в целом СВ Таиланда приобрели 37 восстановленных ББМ "Страйкер" из состава ВС США. Согласно условиям контракта, СВ США поставят еще 23 восстановленных бронемашины безвозмездно.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Таиланду в рамках программы "Иностранные военные продажи" 60 бронемашин "Страйкер" с колесной формулой 8x8 в версии БМП (ICV), 60 пулеметов M2, а также вооружения, запасных частей, сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи оценивалась в 175 млн. долл.

В мае 2019 года стало известно, что командование Сухопутных войск Таиланда подписало контракт на закупку в США 37 восстановленных боевых бронированных машин M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8. Кроме того, СВ США бесплатно предоставят СВ Таиланда еще 23 ББМ "Страйкер". Пакет поставки также включает системы связи, вооружение, запчасти, услуги по обучению и обслуживанию техники.

Первые две бронемашины были доставлены в Таиланд на борту самолета ВТА C-17 "Глоубмастер-3" ВВС США 29 августа.

По информации СВ Таиланда, 60 восстановленных бронированных машин поступят на вооружение 11-й пехотной дивизии, дислоцированной в провинции Чаченгсау, и ряда других подразделений. ББМ были приобретены в соответствии с одобренной военно-политическим руководством страны программой модернизации 11-й пехотной дивизии и СВ Таиланда.

Приобретенные Таиландом 60 ББМ M1126 "Страйкер" производства компании General Dynamics Land Systems состояли на вооружении СВ США, после чего были поставлены на хранение и проданы Бангкоку как излишнее имущество. По оценке СВ, ББМ "Страйкер" находятся в хорошем техническом состоянии.

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Страны
США
Таиланд
Продукция
C-17
M1126 ICV
Stryker
Компании
General Dynamics
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