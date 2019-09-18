Зенитные комплексы С-400 и "Панцирь-С" заступили на дежурство в рамках учений "Центр-2019"

Расчеты дивизионов оборудовали позиции на шести полигонах

ТАСС, 17 сентября. Дивизионы зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" приступили к боевому дежурству на шести полигонах, задействованных в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Совершив марш в районы проведения учений, расчеты дивизионов "Панцирь-С" и ракетных систем С-400 "Триумф" оборудовали позиции и организовали охрану объектов по периметрам позиционных районов", - говорится в сообщении.

Расчеты ПВО Центрального военного округа в ходе учений должны прикрывать районы сосредоточения войск от ударов авиации и крылатых ракет, средств дальнего радиолокационного обнаружения условного противника.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тысяч военнослужащих, задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.