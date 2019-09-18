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18.09.2019
ЦАМТО

В технополисе "ЭРА" пройдет военно-научная конференция "Биотехнические системы и технологии"

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 17 сентября. В период с 18 по 19 сентября в технополисе "ЭРА" пройдет военно-научная конференция "Биотехнические системы и технологии".

Основные цели конференции – обмен информацией о новых научно-технических разработках, объединение ведущих научных школ, поиск партнеров в области разработки перспективных технологий сохранения здоровья и профессиональной работоспособности личного состава Вооруженных Сил.

В конференции примут участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов Минобороны России, а также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие опыт создания и внедрения биотехнических систем и технологий.

В пленарном заседании, а также в трех секциях ("Технологии мониторинга жизненно важных функций организма военнослужащих и предупреждения (профилактики) паталогических состояний", "Клеточные технологии" и "Биомедицинские и аддитивные технологии") запланированы доклады руководителей научно-исследовательских групп из числа профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии, осуществляющих научное руководство операторами технополиса "ЭРА".

По итогам мероприятия материалы докладов участников будут изданы в виде научных статей в журнале "Известия Российской Военно-медицинской академии".

Конференция проводится под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова и организована совместно с Военным инновационным технополисом "ЭРА" и Военно-медицинской академией имени С.М.Кирова, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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