Президент Киргизии заявил о недопустимости эскалации на границе с Таджикистаном

Бишкек. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости не допустить эскалации на киргизско-таджикском участке границы, где накануне произошла перестрелка, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По его словам, ситуация должна быть урегулирована в рамках международного права и в рамках достигнутых ранее договоренностей с таджикской стороной.

Жээнбеков провел совещание, в котором участвовали секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев, глава МИД республики Чынгыз Айдарбеков, руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев и заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

"Урегулирование ситуации должно проходить строго в рамках международного права и ранее достигнутых договоренностей, о чем не раз отмечалось в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном", - заявил киргизский лидер на встрече.

Жээнбеков также выразил соболезнования семье военнослужащего Государственной пограничной службы Киргизии Равшана Муминова, погибшего во время перестрелки на границе, и отметил необходимость проведения разъяснительных работ с местным населением, сообщили в пресс-службе.

Он отметил, что получает полную оперативную информацию о ситуации на границе.

16 сентября в результате перестрелки в районе села Максат в Баткенской области юга Киргизии погиб один киргизский пограничник, ранено 13 человек, семь из них военнослужащие, остальные - гражданские лица.

По данным Минздрава Киргизии, двое раненых остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии в медицинские учреждения Бишкека.

В Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии отмечают, что обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы оценивается как относительно стабильная. Во вторник состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Киргизии и Таджикистана.

Во вторник в Баткенскую область прибыл премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ранее в ГПС Киргизии сообщили "Интерфаксу", что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. В ответ киргизские пограничники так же открыли огонь по таджикской территории, отметили в ГПС.

По данным МИД Киргизии, вооруженный инцидент произошел на неописанном участке киргизско-таджикской государственной границы, где таджикская сторона без согласования начала строительство военного наблюдательного пункта.

Между тем в пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана утверждают, что киргизские пограничники первыми открыли огонь, ранив нескольких невооруженных граждан республики.