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18.09.2019
ТАСС

Единая автоматизированная система управления сил ПВО создана в рамках учений "Центр-2019"

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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на учениях ПВО
Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С" на учениях ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Ее использование позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Единая автоматизированная система управления дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) создана в Центральном военном округе (ЦВО) в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В рамках учений "Центр-2019" создана единая автоматизированная система управления (АСУ) дежурных по противовоздушной обороне сил, которая включает в себя все силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра", - говорится в сообщении.

Для организации управления силами ПВО используются современные средства связи и АСУ. Использование системы позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели и доводить до огневых средств команды на уничтожение этих целей, отмечается в сообщении.

В Минобороны сообщили, что на учениях "Центр-2019" будет отработано ведение радиолокационной разведки в условиях радиоподавления средств связи и радиопомех.

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе на полигоне Ашулук заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия.

Всего в учениях "Центр-2019" принимают участие порядка 128 тысяч военнослужащих, задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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