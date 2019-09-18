В России разрабатывают новый спутник-инспектор

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" работает над проектом нового спутника-инспектора, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно документации тендера, в госкорпорации ищут подрядчика для разработки "проекта тактико-технического задания на опытно-конструкторскую работу по разработке перспективного космического комплекса с сервисным КА для обслуживания космических аппаратов на геостационарных орбитах".

Работы должны быть завершены к 15 ноября 2020 года.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты.

В августе Минобороны РФ сообщало об испытаниях в космосе спутника-инспектора и спутника-регистратора. 10 июля с космодрома "Плесецк" были запущены космические аппараты "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".

По данным военных, спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для "исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания".