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18.09.2019
Интерфакс-АВН

В России разрабатывают новый спутник-инспектор

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" работает над проектом нового спутника-инспектора, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно документации тендера, в госкорпорации ищут подрядчика для разработки "проекта тактико-технического задания на опытно-конструкторскую работу по разработке перспективного космического комплекса с сервисным КА для обслуживания космических аппаратов на геостационарных орбитах".

Работы должны быть завершены к 15 ноября 2020 года.

Под инспекционной возможностью космического аппарата подразумевается его способность маневрировать в космосе с целью сближения с другими космическими объектами. Инспекции могут проводиться в мирных целях - внешний осмотр объектов, дозаправка и ремонт спутников, а также в военных целях - для некоего воздействия на космические аппараты.

В августе Минобороны РФ сообщало об испытаниях в космосе спутника-инспектора и спутника-регистратора. 10 июля с космодрома "Плесецк" были запущены космические аппараты "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".

По данным военных, спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" предназначены для "исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Плесецк
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