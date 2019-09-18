Войти
18.09.2019
ТАСС

Россия планирует направить более 40 летательных аппаратов в Индию на учения "Индра"

223
0
0
Российские и индийские летчики
Российские и индийские летчики после полета в рамках международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке. 26 октября 2017 год.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Учения пройдут в декабре

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Россия планирует отправить в Индию для участия в совместных межвидовых военных учениях "Индра-2019" более 40 летательных аппаратов. Как сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), они будут оказывать огневую поддержку во время практических действий сухопутной и морской группировок войск обеих стран.

"Для участия в совместных российско-индийских межвидовых военных учениях "Индра" российская сторона планирует направить в Республику Индия более 40 летательных аппаратов различного назначения, в частности более 15 истребителей, порядка 20 самолетов военно-транспортной авиации, более пяти вертолетов армейской авиации. Авиагруппа ВВС будет выполнять задачи огневой поддержки в ходе практических действий сухопутной и морской группировок войск России и Индии, привлекаемых на учение. От российской стороны в группировку ВМФ войдут два корабля, морской танкер, вертолет, два-три катера для специальных подразделений ВВО", - проинформировала пресс-служба.

Военнослужащим спецподразделений предстоит высадиться на побережье, нейтрализовать и захватить лагерь условных террористов. Кроме того, совместная группировка войск России и Индии блокирует район, занятый условным незаконным вооруженным формированием, создаст гуманитарные коридоры в назначенных районах, окружит и уничтожит условные незаконные вооруженные формирования.

Учения "Индра-2019" пройдут в декабре на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов индийских вооруженных сил. С российской стороны в них примут участие около 300 военнослужащих ВВО.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.09.2018
Удар на удар: сойдутся ли Россия и США в Сирии
05.09.2018
"Арматам" дали ход
23.08.2018
Летчики на учениях "Мирная миссия" на Урале используют более 100 бомб и около тысячи ракет
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
10.09.2015
Выставка российской военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем Тагиле
14.01.2013
Временный ввоз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21