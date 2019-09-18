БМП KF41 Lynx и AS21 Redback отобраны в первом этапе австралийского тендера

Австралийские СМИ 16 сентября 2019 года сообщили, что министерство обороны Австралии выбрало два образца - боевую машину пехоты KF41 Lynx германской группы Rheinmetall и боевую машину пехоты AS21 Redback южнокорейской группы Hanwha - для дальнейших испытаний в тендере по программе LAND 400 Phase 3 на перспективную гусеничную БМП для австралийской армии.

Представленная германской группой Rheinmetall на австралийский тендер по программе LAND 400 Phase 3 перспективная боевая машина пехоты KF41 Lynx (с) Rheinmetall.

Таким образом, два других претендента - БМП General Dynamics Ajax и BAE Systems Hagglunds CV90 - выбыли из австралийского тендера. Германская БМП Puma совместной разработки Rheinmetall и KMW не выставлялась на тендер ввиду требования министерства обороны Австралии к претендентам иметь обитаемую башню.

БМП KF41 Lynx представляет собой новую собственную разработку Rheinmetall. В свою очередь, представленная Hanwha машина AS21 Redback является модифицированным вариантом серийной южнокорейской БМП К21.

Теперь обоим выбранным компаниям-претендентам дается срок в 12 месяцев для изготовления нескольких прототипов выбранных машин KF41 и AS21 для прохождения обширной программы испытаний в Австралии для окончательного выбора образца в рамках 2-го этапа программы LAND 400 Phase 3. Данный этап испытаний должнен быть завершен к концу 2021 года, после чего результаты будут представлены правительству Австралии, которое в ходе оценочной так называемого 3-го этапа программы и сделает окончательный выбор типа в 2022 году.

Программа LAND 400 Phase 3 предусматривает закупку для австралийской армии 450 гусеничных БМП на общую сумму до 15 млрд австралийских долл (до 10,3 млрд долл США), с целью замены в качестве основной машины мотопехотных батальонов старых американских БТР М113AS4. .

Представленная южнокорейской группой Hanwha на австралийский тендер по программе LAND 400 Phase 3 боевая машина пехоты AS21 Redback (с) Hanwha