The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией

Перед нами — батальная панорама о том, как Польша вооружается для войны с Россией. У стран НАТО покупаются самолеты, гаубицы и те самые "Джевелины", которые должны были помочь Порошенко отвоевать Донбасс. Автор входит в детали, не замечая главного вопроса: куда девать все это добро, если Россия так и не нападет? Или Польша хочет провести "превентивную войну", как обидевшая ее в 1939-м Германия?

Как на это отреагирует Москва?

В сентябре 2019 года Госдепартамент утвердил сделку на сумму 6,5 миллиарда долларов, которая предусматривает поставку в Польшу 32 истребителей-невидимок F-35A, а также услуги по обучению и обслуживанию. Теперь осталось только утвердить ее в конгрессе.

Усиливающиеся авторитарные тенденции президента Анджея Дуды привели к некоторому охлаждению в отношениях Польши с Западной Европой, однако польские правые по-прежнему близки с Вашингтоном и считают Россию серьезной угрозой. Этим они резко отличаются от пропутинских националистических партий Австрии, Франции, Венгрии и Италии.

Россия и Германия властвовали над Польшей большую часть 20 и почти весь 19 век. Когда Путин в 2014 году захватил Крымский полуостров и вмешался в сепаратистский конфликт на востоке Украины, Варшава существенно увеличила свои военные расходы, доведя их в 2019 году до 2,1 процента от своего ВВП.

Польский план технической модернизации предусматривает расходы в сумме 43,2 миллиарда евро на период с 2017 по 2026 год. К моменту его окончания 39 процентов от этой суммы будет направлено на закупку новых систем вооружений.

Однако военный аналитик доктор наук Кшиштоф Куска (Krzysztof Kuska), пишущий для справочника "Джейнс" и других изданий, сообщил мне, что эти цифры мало о чем говорят.

"Польские вооруженные силы хорошо выглядят только на бумаге, но на самом деле, они на много лет отстали. Будет очень трудно вернуть их в должное состояние с теми ограниченными ресурсами, которыми обладает Польша. Хотя расходы на оборону составляют два процента ВВП, надо принимать во внимание размер этого ВВП в сопоставлении с другими западными странами".

Варшава с большим трудом модернизирует свою разнообразную военную технику, среди которой есть оставшиеся с советской эпохи истребители-бомбардировщики Су-22 и танки Т-72, более современные западные истребители F-16C/D "Фалькон" и танки "Леопард 2", а также отечественные средние вертолеты W-3 "Сокол" и танки PT-91.

На северо-восточной границе Польши есть Сувалкский коридор шириной 60 километров. Это единственный сухопутный коридор, связывающий НАТО с уязвимыми в военном плане прибалтийскими государствами. Но и сама Польша не защищена от ударов российских оперативно-тактических баллистических ракет и дальнобойной артиллерии, дислоцирующейся в российской Калининградской области, а также от возможного вторжения российских войск через территорию Белоруссии.

Даже воздушное пространство над многими польскими аэродромами теоретически может быть закрыто российскими ракетами большой дальности С-400 класса "поверхность-земля".

Противоракетная оборона

Польские F-35 по-настоящему преобразят ВВС страны и дадут им возможность справляться с российскими системами воспрещения доступа. Однако принести пользу они смогут лишь в том случае, если не будут уничтожены на земле в результате удара крылатыми и баллистическими ракетами.

Вот почему Польша потратит 4,7 миллиарда долларов (это будет самая крупная сделка по приобретению военной техники до заключения соглашения по F-35) на покупку двух батарей ракетных комплексов "Пэтриот" PAC-3 в составе четырех РЛС, 16 пусковых установок и 218 ракет. В польской армии этот комплекс получит название "Висла". Он будет оптимизирован, чтобы сбивать подлетающие баллистические ракеты противника в пределах 35 километров и на высоте до 24 километров.

Однако Куска отмечает: "Система "Пэтриот" будет лишь одним из нескольких эшелонов современной противоракетной системы. Остальные эшелоны пока не доработаны".

С эшелоном меньшей дальности под названием "Нарев" пока не определились. Поляки рассматривают ракету "Скайсептор" с тепловым самонаведением производства "Рэйтеон", а также ракету CAMM (единая модульная зенитная ракета) с наведением по РЛС производства европейской группы компаний MBDA, которая может производить "мягкий пуск" (без включения двигателя) с восьмиколесной пусковой установки "Ельч".

Батареи "Нарев" и "Висла", а со временем и установки "Висла" второй фазы будут связаны в единую сеть, а также с дополнительными радарами посредством комплексной системы боевого управления ПВО и ПРО.

Одновременно с Польшей комплексы PAC-3 на 3,9 миллиарда долларов закупает Румыния. Кроме того, в Польше и Румынии идет развертывание РЛС системы "Иджис Ашор" и антиракет SM-3. Таким образом, НАТО получит своеобразную "защитную стену" ПВО, простирающуюся от Черного до Балтийского моря.

Артиллерия

Польские сухопутные войска должны иметь возможность нанести ответный удар по российским батареям, а не просто отражать удары их ракет. Это заставило Варшаву приобрести 20 реактивных систем залпового огня M142 "Химарс" за 414 миллионов долларов. Такая цена Варшаве оказалась по карману. Эти системы могут вести залповый огонь шестью 227-мм ракетами, поражающими цели на удалении десятков километров, забрасывать обширные территории мелкими бомбами из кассет и наносить более точные удары ракетами с наведением по GPS. Со временем поляки могут получить ракеты большей дальности.

Польша также изготовит 120 самоходных гаубиц AHS "Краб" для пяти полков. Это гибридные системы, в которых объединены южнокорейское шасси К9 "Тандер" и башня британской гаубицы AS90M.

По словам Куски, "это изменит ход игры, когда армия получит великолепные боеприпасы. То же самое можно сказать о 120-мм самоходных минометах "Рак", способных производить восемь выстрелов в минуту, имеющих автомат заряжания и смонтированных на базе восьмиколесного БТР.

Слабые успехи с вертолетами

Гораздо медленнее Польша закупает вертолеты. Одной из причин стала отмена в 2016 году сделки с "Эйрбас" на закупку 50 машин.

В 2019 году Варшава разместила всего два небольших специализированных заказа, среди которых сделка на 180 миллионов долларов по закупке четырех транспортных вертолетов S-70i "Блэкхок", которые должны будут оказывать поддержку польскому спецназу.

Вместе с тем, ВМС Польши закупают четыре больших морских вертолета AW-101 (разработка компаний "Аугуста" и "Вестланд"), которые могут проводить поисково-спасательные операции, перебрасывать до 45 человек личного состава, вести поиск и уничтожение вражеских подводных лодок при помощи ГАС с опускаемой антенной и самонаводящихся торпед. Общая сумма сделки по четырем вертолетам составляет 410 миллионов долларов.

"Польской армии также нужны ударные вертолеты", - отмечает Куска. Теоретически Варшаве необходимо закупить 32 новых ударных вертолета на замену 24 устаревшим машинам Ми-24.

"Старые советские Ми-24 практически бесполезны на современном поле боя. В данный момент мы не знаем, когда, сколько и какого типа вертолеты будут приобретаться".

Новые средства обеспечения и поддержки

Конечно, боевые системы бесполезны, не имея солидного материально-технического и разведывательного обеспечения, а также поддержки со стороны средств кибервойны.

Что касается тыла, то Польша удвоила свой парк транспортной авиации средней дальности, приобретя у США пять лишних самолетов C-130H в дополнение к пяти имеющимся у нее C-130E.

С перспективами польских средств ведения разведки ясности намного меньше.

"У Польши нет средств сбора данных, - заявил Куска. - Нет спутников, нет специальных самолетов-разведчиков с электронной аппаратурой, нет больших БПЛА, способных обеспечивать важной информацией вооруженные силы, и так далее".

Союзники по НАТО могут заполнить имеющуюся брешь, однако Куска отмечает, что "столь важный элемент обороны собственной территории должен обеспечиваться своими силами и средствами. В настоящее время есть планы закупки нескольких средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета и дронов поменьше. Но конкретных заказов пока нет".

Польская армия выделила около 770 миллионов долларов на программу кибервойн, что вполне разумно с учетом того, насколько активно Россия ведет информационную войну в целях политической дестабилизации, и даже использует ее в качестве боевого оружия.

Однако Куска предупреждает: "Польша начала вкладывать больше инвестиций в кибернетическую оборону страны, но пока неясно, приведут ли эти усилия к созданию надежных сил и средств, способных защитить киберпространство страны".

Недавно Варшава заказала 180 противотанковых ракет "Джавелин" для поражения танков сверху, которые поступят на вооружение сформированных в 2016 году на добровольной основе войск территориальной обороны. В настоящее время численность этих войск составляет 21 000 добровольцев, которые служат постоянно или временно. Войска территориальной обороны будут обеспечивать безопасность тыловых районов, а в военное время вести противопартизанские действия.

Танки и подводные лодки на втором плане

Варшава решила не заменять свои устаревшие танки, а модернизировать их.

"Предстоит провести некоторую работу с основными боевыми танками Польши "Леопард 2", - отмечает Куска. - Определенной модернизации подвергнутся и Т-72, но по уровню усовершенствований они будут далеки от российских Т-72Б3. Поэтому к такой ограниченной модернизации есть немало вопросов".

Польские ВМС теоретически хотят приобрести четыре новых субмарины типа "Орка" на замену двум дизель-электрическим подводным лодкам "Коббен" 1960-х годов постройки и единственной лодке проекта 877 "Варшавянка". По оценке Куски, польский подводный флот существует лишь для того, чтобы удержать обученных специалистов. Без новых лодок он не обладает никакой практической силой".

Теоретически Варшаве хотелось бы, чтобы ее субмарины могли препятствовать действиям российских кораблей и подводных лодок в Балтийском море и даже осуществлять пуски ударных крылатых ракет. Привлекательных кандидатов немало: это большая французская субмарина типа "Скорпен", шведская А26, немецкая 212CD с воздухонезависимой энергетической установкой. Но несмотря на это, программа закупок пока с места не сдвинулась.

Однако Куска считает такую медлительность с закупками новых лодок вполне оправданной.

"Какие типы кораблей на самом деле нужны в этом маленьком море (Балтийском), которое очень легко можно запереть? Может быть, Польше будет достаточно иметь сильную и мобильную наземную противокорабельную оборону, которая будет защищать берега страны вместе с группой небольших кораблей?"

Польша тратит большие деньги на приобретение дорогостоящего оружия, однако этого может оказаться недостаточно для того, чтобы компенсировать недостатки организационно-штатной структуры.

"Самые известные образцы закупаемой боевой техники, такие как системы "Пэтриот", системы РСЗО М142 и самолеты F-35 не решат проблему, - говорит Куска. - Это просто отдельные куски головоломки, очень важные куски, но есть и множество других систем, которые требуют внимания".

Далее, подчеркивает он, с некоторыми ключевыми контрактами на поставку комплексов ПВО и ударных вертолетов много неясностей.

"Переговоры идут, но трудно угадать, что произойдет, если, например, в мире разразится экономический кризис. Сможет ли Польша продолжить модернизацию, или же она останется с несколькими очень хорошими системами, которые не в состоянии закрыть все имеющиеся бреши?"

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)