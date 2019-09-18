Le Figaro (Франция): стоит ли опасаться "суперракет" Владимира Путина?

Президент России объявил в прошлом году о разработке целого спектра ракет нового поколения, которое было представлено как неуязвимое. Обман или реальность? Эксперты размышляют о природе этих программ, которые могут, по их мнению, отражать стремление России оказаться в позиции силы при возобновлении переживающего сейчас не лучшие времена стратегического диалога с США.

Какова стратегическая обстановка?

Сформированная по окончанию холодной войны архитектура безопасности сегодня все больше напоминает груду развалин. Опиравшаяся на ряд соглашений система контроля над вооружениями распадается. В прошлом году США и Россия вышли друг за другом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. Это символическое соглашение запрещало использование двумя странами наземных ракет (как обычных, так и ядерных) дальностью от 500 до 5 000 км. Под угрозой находится и другой столп системы, истекающий в 2021 году договор СНВ-3. Обострение обстановки сопровождается своеобразным молчаливым сговором двух лидеров, которые считают, что у них теперь развязаны руки для развития собственных программ, считают эксперты. 18 августа США впервые со времен холодной войны провели испытание ракеты средней дальности. Третьим ключевым игроком в этой сфере является Китай, у которого, вероятно, имеется более 2 600 ракет данного типа. Этот арсенал может поставить под сомнение доминирование США в Тихоокеанском регионе и создать угрозу для восточных рубежей России.

В Москве продолжаются споры между сторонниками контроля над оружием и перевооружения, в которых ВПК и армия стараются всячески оказать давление на власть. И к ним уже давно прислушиваются. В 2002 году выход США из соглашения по ПРО стал шоком для Владимира Путина. Этот момент сосредоточил на себе все внимание. "Когда президент России представил новые ракеты в прошлом году, то подчеркнул их способность обойти систему ПРО противника. Большинство из них обязаны своим появлением кризису с ПРО между Россией и США", - Петр Топычканов из Стокгольмского института исследований проблем мира.

1 марта 2018 года Владимир Путин посвятил немалую часть ежегодного выступления созданию новых ракет. Этот прозвучавшее всего за несколько недель до президентских выборов послание было направлено как внутрь страны, так и за границу. Российский лидер представил достойный "Звездных войн" комплекс вооружений. Среди шести продемонстрированных в тот день видов оружия стоит отметить торпеду "Посейдон", которая способна развивать скорость в 200 км/ч благодаря миниатюрной ядерной установке и несет достаточный ядерный заряд для создания цунами с целью разрушения портовых сооружений и военно-морских баз. Гиперзвуковой планер "Авангард" может нести обычный или ядерный заряд и запускаться баллистической ракетой. Лазеру "Пересвет" по силам ослепить самые эффективные электронные системы. Высокоточная гиперзвуковая ракета "Кинжал" развивает скорость в 10 Махов и может быть запущена с МиГ-31К.

Как бы то ни было, особое внимание привлек к себе "Буревестник", ядерная ракета с атомной установкой (как и "Посейдон"), которая летит на высоте в 50-100 метров над землей, необнаружима, может обойти противоракетную оборону и отличается практически неограниченным радиусом действия. Неуязвимое оружие, сказал Владимир Путин. "Вы можете ждать ее со стороны России, но она может появиться с запада, облетев весь мир", - подчеркивает главный реактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. По его словам, новое оружие входит в число десятков программ, которые были запущены в 1980-х годах в ответ на объявленные Рональдом Рейганом "звездные войны".

"Спецификации этого оружия не были опубликованы, но я не думаю, что они представляют собой технический и стратегический прорыв, - считает Дмитрий Стефанович из Института исследований мира и политики безопасности при Гамбургском университете. - Они лишь берут лучшее из существующих разработок и возможностей, которые были оптимизированы благодаря новым материалам и миниатюризации".

Когда ракеты поступят на вооружение?

Оружие (его названия были выбраны на основании интернет-голосования) окружено завесой тайны. Эксперты полагают, что предприятия и военные делают все возможное для его создания и развертывания. Эти ракеты действительно будут приняты на вооружение или останутся частью информационной кампании, как это нередко бывает в больших стратегических играх? "Авангард" уже принят на вооружение и может быть развернут в этом году, тогда как поставленная цель подразумевает 10-12 подразделений в 2027 году, говорит специалист. "Сармат" должен пройти испытания уже в этом году (3-5 подразделений в 2021-2022 годах). Торпеда "Посейдон", вероятно, прошла испытания, но ее носитель, скорее всего, все еще строится. Что касается "Буревестника", в России говорят об успешном испытании ракеты. Американцы в свою очередь утверждают, что все пять пробных пусков завершились провалом. Не связан ли взрыв, который произошел 8 августа на полигоне на севере России, унес жизни нескольких человек и повлек за собой выброс радиации, с 9М730 (кодовое название "Буревестника")?

У многих экспертов есть на этот счет подозрения. Дмитрий Стефанович полагает, что это разработанное как ответная мера оружие "не будет объектом массового производства и, быть может, даже не будет развернуто". Эксперт не исключает, что ракета однажды действительно может быть принята на вооружение, но все же "останется в первую очередь демонстрацией технологий, поскольку эти задачи может выполнить и более простое оружие".

Хочет ли Россия возобновить гонку вооружений?

"В текущих условиях я бы говорил не о гонке вооружений, а о конкуренции между военными технологиями", - отмечает Стефанович. По его мнению, "цель в том, чтобы получить ограниченное технологическое преимущество, а не доминирование на поле боя". "Гонка и не прекращалась, но качество заменило собой количество", - уверен Виктор Мураховский. Несмотря на милитаризацию российской внешней политики, у страны в любом случае нет средств на полномасштабный перезапуск гонки вооружений, считают наблюдатели. Кстати говоря, именно в силу финансовых соображений Россия заинтересована в восстановлении контроля над вооружением "при условии, что это будет отвечать ее интересам", отмечает эксперт по разоружению.

Рассмотрение перспективы будущих переговоров (без требования их проведения) и сдержанность в развертывании ракет, пока США придерживаются такого же правила - такова официальная позиция Москвы. "Решение о принятии на вооружение "суперракет" будет приниматься в зависимости от переговоров с США по ограничению ПРО", - считает Мураховский. Он рассматривает новое оружие в значительной мере как "аргументы для дискуссии".

"Россия, скорее, придерживается антиинтуитивной логики диалога с США, - полагает директор франко-российского центра "Обсерво" Игорь Деланоэ. - Речь идет не о возобновлении гонки вооружений со строительством тысяч танков, а о том, чтобы показать американцам, что Россия может обойти их ПРО и что все их усилия по ее укреплению тщетны".

Ален Барлюэ (Alain Barluet)