Щит перенесли от греха подальше

Российско-белорусские учения проникнуты заботой о спокойствии Запада

Учения "Щит Союза-2019", начавшиеся 13 сентября, перенесены в глубь страны, чтобы никто не подумал, будто они носят наступательный характер, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

“ В 1985 году в Калининградской области, притом что был глубокий тыл Варшавского договора, насчитывалось около 1100 танков ”

Маневры дружественных армий всякий раз сопровождаются примерно одинаковой риторикой со стороны западных соседей Союзного государства, далеко не всегда справедливой. К примеру, вопрос милитаризации Калининградской области откровенно перегибается. Ученый секретарь Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев напомнил: в 1985 году в самом западном регионе страны в четырех советских дивизиях, притом что был глубокий тыл Варшавского договора, насчитывалось около 1100 танков. "Доразоружались до того, что осталось 40 машин. Один танковый батальон. Сейчас, правда, создается танковый полк. Но это никак не четыре дивизии". Решение о размещении зенитно-ракетных комплексов С-400, вокруг чего на Западе было много шума пару лет назад, по словам Зверева, принято только потому, что требовалось заменить устаревшие "двухсотки".

Угрозы для России и Белоруссии со стороны НАТО проанализированы в экспертном докладе "Безопасность в Восточной Балтике". Он развенчивает домыслы и слухи о чрезмерной милитаризации Россией отдельных областей.

"События нескольких последних лет заставили нас обобщить информацию о размещении Вооруженных Сил, посчитать пушки, танки, самолеты, определить их географию, благо, живем не в средневековье, открытых данных порой столько, что проблема не в том, чтобы их найти, а отфильтровать, свести в таблицу и нарисовать карты. Благодаря этому докладу читатель сможет сам сделать свои выводы", – отметил Николай Межевич. В самое ближайшее время документ появится в открытом доступе.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года