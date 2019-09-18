Войти
18.09.2019
ТАСС

Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет "Протон-М" до завершения их производства

249
0
0
Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС, архив

Семь ракет будут готовы в 2020-2021 годах, рассказал гендиректор предприятия Алексей Варочко

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре ракеты-носителя "Протон-М" производятся в Центре им. М.В. Хруничева, еще семь будут готовы в 2020-2021 годах. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

"Согласно текущему плану, Центр им. М.В. Хруничева должен произвести 11 ракет, четыре из них уже находятся в изготовлении, еще семь будут готовы в 2020-2021 годах", - отметил Варочко.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года.

Эксплуатация этих носителей, по словам главы госкорпорации, завершится в 2025 году. Все последующие запуски тяжелых аппаратов будут осуществляться на "Ангаре", поскольку она более экологичная.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.06.2019
Застрять в "Ангаре": проблемы производства новейших ракет
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21