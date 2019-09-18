Войти
18.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Политолог ответил "чистоплюям" по поводу продажи С-400 Саудовской Аравии

213
0
0
Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области
Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Политолог Федор Лукьянов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина Саудовской Аравии купить ЗРК С-400 или С-300.

Президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов написал в Telegram, что идея "продавать оружие и Ирану, и Саудовской Аравии подкупает своей простотой и ясностью".

По словам эксперта, саудиты покупают оружие "не для того, чтобы им пользоваться (все равно не получается)", а в качестве платы за лояльность "важным акторам международной политики". Кроме того, он отметил, что С-400 "считается оружием оборонительным".

Лукьянов также ответил на возражения "некоторых чистоплюев", которые обращают внимание на "этическую сторону".

"Мы за мир. Мир – наше все. Хочешь мира – готовься к войне", – заявил эксперт, подчеркнув, что риск начала военных действий тем ниже, чем "лучше готовы к войне региональные соперники".

"Баланс, взаимное сдерживание. То-се", – заявил он, приведя в пример Армению и Азербайджан, которым Россия поставляет вооружения не только из-за "выгоды", но и для "взаимного сдерживания".

Напомним, Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 или С-300.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
09.01.2017
Год оружия
31.03.2016
Портфель заказов на поставку российских вооружений достиг рекордного уровня в 56 млрд. долларов
03.06.2015
Проекция силы
16.08.2011
Ушел с конвейера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21