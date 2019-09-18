Политолог ответил "чистоплюям" по поводу продажи С-400 Саудовской Аравии

Военнослужащий у зенитной ракетной системы С-300ПС на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Политолог Федор Лукьянов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина Саудовской Аравии купить ЗРК С-400 или С-300.

Президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов написал в Telegram, что идея "продавать оружие и Ирану, и Саудовской Аравии подкупает своей простотой и ясностью".

По словам эксперта, саудиты покупают оружие "не для того, чтобы им пользоваться (все равно не получается)", а в качестве платы за лояльность "важным акторам международной политики". Кроме того, он отметил, что С-400 "считается оружием оборонительным".

Лукьянов также ответил на возражения "некоторых чистоплюев", которые обращают внимание на "этическую сторону".

"Мы за мир. Мир – наше все. Хочешь мира – готовься к войне", – заявил эксперт, подчеркнув, что риск начала военных действий тем ниже, чем "лучше готовы к войне региональные соперники".

"Баланс, взаимное сдерживание. То-се", – заявил он, приведя в пример Армению и Азербайджан, которым Россия поставляет вооружения не только из-за "выгоды", но и для "взаимного сдерживания".

Напомним, Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 или С-300.

Антон Антонов