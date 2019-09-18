Абэ ставит на Коно

Почему глава японского МИДа назначен министром обороны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправил в отставку всех министров и сформировал новый состав правительства. Это самая масштабная перетряска высших эшелонов власти с 2012 года.

Состав правительства обновлен почти полностью – 13 политиков впервые вошли в состав кабинета. На своих местах остались только генеральный секретарь Есихиде Суга и министр финансов Таро Асо. Чем объяснить такой шаг Абэ? Прежде всего достаточно внушительной победой Либерально-демократической партии премьера на прошедших в стране парламентских выборах.

Он, как известно, реализует несколько амбициозных программ: так называемой абэномики и активного строительства национальных сил самообороны, которые пока не могут считаться полноценными ВС, поскольку лишены права действовать за пределами страны. Эти два момента можно назвать основными, объясняя мощную перетряску кабинета министров.

“ Смена правительства в Японии – ординарное событие в политической жизни Дальневосточного региона ”

Одним из значимых кадровых решений в Японии называют перемещение главы внешнеполитического ведомства Таро Коно в кресло министра обороны. Руководителем МИДа назначен Тосимицу Мотэги. Прежде он отвечал за работу Министерства по делам восстановления экономики.

Перемещение Коно по горизонтали обусловлено как военным сотрудничеством с США, так и отношениями с основным геополитическим, геоэкономическим оппонентом и в то же время партнером – Китаем. В 2019 году Синдзо Абэ летал в Поднебесную с визитом, вел переговоры на высшем уровне и достиг заметных результатов, что позволяет японским компаниям уверенно чувствовать себя на рынке КНР.

Как перестановки в Токио скажутся на отношениях с Москвой? Для российского Дальнего Востока смена руководителей японских министерств радикально ничего не меняет. Позиция Абэ в этом плане во всех основных вопросах согласована с США. Надо понимать, что японцам нужна только ресурсная база Южных Курил и территории, на которых можно размещать производства. Ни о каком равноправном партнерстве речи быть не может.

Второй вопрос: имеет ли изменение состава японского кабмина какое-либо значение для Китая? Здесь тоже все очень просто. Есть утвержденные среднесрочные и долговременные планы экономического и военного развития Японии, которые утверждены, и вновь пришедшие главы ведомств не могут изменить в них ни единой строки, поскольку любые действия тут же неоднозначно воспримут в обществе как поступки людей, не в полной мере вошедших в курс дела.

Политическая линия Японии в отношении КНР проста: страны – непримиримые оппоненты. Однако в экономическом плане Токио в значительной мере зависит от нормальных отношений с Пекином. И портить их до такого же состояния, какие сейчас сложились между КНР и США, для Японии непозволительно. У Токио есть опыт охлаждения экономических отношений с Поднебесной и при всех извивах противостояния с Пекином в реальности сотрудничество двух стран пока не омрачено серьезными проблемами.

В принципе китайцы ожидали перестановок в высших эшелонах японской власти и отнеслись к ним достаточно спокойно. Подводя итог, можно сказать: токийская перетряска в кабмине – ординарное событие в политической жизни региона.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года