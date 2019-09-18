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18.09.2019
Военно-промышленный курьер

Открытия станут брендами

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Источник изображения: Глеб Никитин уверен, что проекты "выстрелят". Фото Елена Галкина

В Нижегородской области создается научный центр мирового уровня

Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном деятельности научно-образовательного центра "Техноплатформа-2035", которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно указу президента Владимира Путина в результате национального проекта "Наука" в российских регионах должно появиться 15 научно-образовательных центров (НОЦ). Из них первые пять планируется создать в текущем году. НОЦ станут площадкой кооперации научных организаций и промышленности. Власти рассчитывают, что частные предприятия со своими финансами активнее пойдут в собственных интересах в сферу исследований и разработок.

По словам Глеба Никитина, развернулась серьезная конкурентная борьба за право оказаться среди пяти пилотных регионов, в которых создадут первые НОЦ. Около 35 субъектов страны доказывали свою состоятельность, и Нижегородская область оказалась в числе первых. Глава региона подчеркнул, что президентом Владимиром Путиным поставлена задача создать НОЦ мирового уровня.

“ Участникам центра нужно сделать так, чтобы бизнес поверил в российскую науку ”

"Это большой вызов и огромнейшая ответственность, – сказал Глеб Никитин. – После того как вышло постановление правительства, мы начали готовить программу деятельности НОЦ. Я благодарю всех, кто участвовал в этой серьезной работе. Начиная с 65 проектов мы дошли до 140. Понятно, что не все "выстрелят", но некоторые действительно многообещающие".

На совещании партнерам и участникам нижегородского НОЦ были представлены организационная структура центра, направления деятельности, меры поддержки и другое. Сегодня в его составе 29 участников, среди которых шесть организаций высшего образования, четыре научно-исследовательских института РАН, 19 предприятий реального сектора экономики, в числе которых Арзамасский приборостроительный завод. Все они представили к рассмотрению свои проекты.

В НОЦ планируется реализация проектов по следующим направлениям: "Инновационные производства, компоненты и материалы", "Интеллектуальные транспортные системы", "Высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение", "Передовые цифровые технологии", "Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба". Как подчеркнул Глеб Никитин, участникам НОЦ нужно сделать так, чтобы бизнес поверил в российскую науку.

Из первых рук

Олег Лавричев, генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина", член наблюдательного совета АНО "Управляющая компания НОЦ"

Научно-образовательный центр – площадка, позволяющая объединить усилия науки, образования и производства. Это координирующий орган, связующая нить, которая даст хороший результат как для отдельных предприятий, занимающихся перспективными разработками, так и в целом для региональной экономики и наполнения областного бюджета.

Потенциал тех разработок, которые уже сейчас идут в стенах научных учреждений, достаточно весом, и может быть востребован на действующих производствах и при грамотном маркетинге коммерциализирован.

Задача НОЦ амбициозная – чтобы уже через год отдельные перспективные проекты успешно вышли не только на российский рынок, но и стали брендами на международных рынках. Поэтому лидерскую функцию в стартапе НОЦ взял на себя губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проекты АПЗ связаны с разработками для авиационной сферы. Это электромеханические приводы, к которым проявляют серьезный интерес компании "Сухой" и "Иркут". В области гражданской продукции это разработки по расходометрии, а также законсервированная до времени тема, связанная с системой учета нефтегазовой смеси при добыче нефти из скважин. Надеемся, что с помощью НОЦ мы сможем завершить ОКР и предъявить доработанный образец, удовлетворяющий требованиям фискальных органов для учета нефти и попутного газа, а также обеспечивающий защиту окружающей среды в нефтедобывающих регионах, стимулируя нефтедобытчиков отказаться от сжигания попутного газа, при этом получать дополнительный доход от его продажи.

Активность и энтузиазм участников НОЦ позволят дать им ожидаемый результат.


Артем Канашкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АПЗ Пландина
ИРКУТ НПК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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