Полет беспилотника будет пресекаться при первом подозрении

Законом по дронам

Законопроект, разрешающий силовикам сбивать беспилотники, принят в первом чтении. МВД, Росгвардия, ФСО, ФСБ и СВР наделяются правом пресекать полеты БЛА с помощью подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами.

Разрешается повреждение или уничтожение дронов в конкретных ситуациях. В каких именно, пояснил, представляя документ парламентариям, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн: "Это места проведения массовых и публичных мероприятий, необходимость обеспечить безопасность критически важных и потенциально опасных объектов, транспортной инфраструктуры, а также проведение оперативно-розыскных, следственных мероприятий и контртеррористических операций".

Обосновывая инициативу, депутат подчеркнул, что мировая практика свидетельствует о все более частом применении беспилотников для совершения терактов и преступлений иной направленности, в частности для доставки оружия, боеприпасов, отравляющих веществ. "В этой связи необходимо установить и разработать четкие механизмы, защищающие жизнь, здоровье и безопасность наших граждан от подобных преступных посягательств". По словам Хинштейна, количество беспилотников в России резко возрастает: только в прошлом году продано 160 тысяч БЛА. В целом их парк в нашей стране оценивается в 800 тысяч единиц.

“ Закон не о том, разрешать полеты или нет. Речь о праве пресекать их там, где они и так уже запрещены ”

Председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя законопроект по просьбе "Военно-промышленного курьера", отметил: нарушения порядка использования воздушного пространства беспилотниками множатся с ростом числа самих БЛА. Так, в 2016 году зафиксировано 40 нарушений, в 2017-м – 74, в 2018-м – 110. "Предложенные поправки не содержат новых запретов или ограничений на использование беспилотников в мирных целях, – подчеркнул депутат. – В ситуации, когда БЛА все активнее входят в нашу жизнь, становятся доступнее, необходимо урегулировать правовые вопросы их применения таким образом, чтобы оно было максимально безопасным".

"Уже сейчас организаторам массовых акций для того, чтобы показать картинку сверху, посчитать, сколько людей присутствовали, очень часто не удается получить разрешение на запуск беспилотников, а теперь мы еще вводим право их сбивать", – заметил при обсуждении законопроекта первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. "Когда речь идет о безопасности большого числа людей, любые иные доводы отходят на второй план", – парировал Александр Хинштейн. И в качестве аргумента напомнил, как год назад около Севастополя потерпел крушение запущенный "с территории сопредельного государства" дрон, который мог переносить до пяти килограммов груза. "А теперь представьте ситуацию, когда пять килограммов тротила зависают над площадкой, где собрались тысячи людей. У правоохранительных органов должна быть возможность не допустить трагедии".

"Что будет с людьми, если на них упадет этот сбитый беспилотник с пятью килограммами тротила?" – поинтересовался член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов. "Задача в том, чтобы беспилотник не долетел до места массового пребывания граждан", – ответил Александр Хинштейн. И уточнил: "В каждом конкретном случае руководители будут принимать решения исходя из ситуации. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то в здравом рассудке отдаст приказ сбить беспилотник, который затем упадет на толпу… Закон не о том, разрешать полеты или нет. Речь идет о праве пресекать их там, где они и так уже запрещены. Но механизм реализации подобного запрета не был прописан. Мы этот пробел устраняем".

У Сергея Иванова, однако, свое видение нацеленности принимаемого законопроекта: "Слуги народа" хотят сохранить в тайне то, как они живут, а беспилотники летают над закрытыми населенными пунктами, снимают: у кого где дача, где конюшня, где дом для прислуги, для гостей. Такие дроны, конечно, нужно сбивать. Кому приятно, что за ними подглядывают".

"Важные государственные объекты не дачи руководителей думских фракций. Это атомные электростанции, закрытые города", – заявил в ответ Александр Хинштейн. Он привел конкретные примеры потенциально опасных ситуаций: в 2016-м квадрокоптер летал в охранной зоне ЛЭП и напоролся на провода, в 2016–2017-м в аэропорту "Шереметьево" неоднократно наблюдались беспилотники, которые барражировали над ВПП, в 2017-м над Пермским пороховым заводом кружил БЛА, в мае того же года над центром Красноярска зафиксирован несанкционированный полет на высоте 70 метров около 20 дронов...

В соответствии с одобренным в первом чтении документом пресекать незаконные полеты сотрудники ФСБ будут в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий. Сотрудники ФСО – в целях обеспечения безопасности объектов госохраны и защиты охраняемых объектов (среди них здания Госдумы, Кремль, резиденции президента и премьера). Полиция сможет сбивать дроны над местом проведения публичного массового мероприятия и прилегающей к нему территории, а Росгвардия – над территорией спецоперации.

Валерий Скруг, член Комитета ГД по бюджету и налогам, обратил внимание: в пояснительной записке законопроекта не указано Министерство обороны. И предложил добавить его в список ведомств, получающих право сбивать беспилотники. "Министерство обороны является субъектом оперативно-розыскной деятельности только в части внешней разведки, поэтому наделять его такими полномочиями нецелесообразно, – пояснил Александр Хинштейн. – Тем не менее мы готовы обсудить этот вопрос ко второму чтению, если Минобороны сочтет нужным".

Павел Васильев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года