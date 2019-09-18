У войны в Донбассе щедрый спонсор

США не позволят Зеленскому установить мир

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев на пути в НАТО. "Нет ничего лучше, чем продолжать то, что вы делаете сейчас. Я говорю о военной реформе, о совместных учениях, о переходе на натовские стандарты вооружения", – сказал Тейлор.

США – главный поставщик Киеву продукции военного назначения. 92 процента всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступили из-за океана, в чем откровенно признался в одном из интервью бывший посол в США Валерий Чалый.

Американские законы предусматривают два механизма экспорта ПВН – зарубежные военные (Foreign Military Sales) и прямые коммерческие поставки (Direct Commercial Sales). Украина получает вооружение по программе FMS. Ее отличие от DCS в том, что она носит пакетный характер и предусматривает оказание помощи при ремонте поставленного оборудования и обучении персонала. В открытой печати можно найти конкретные цифры американской помощи Киеву.

В 2014 году ее объем составил 118 миллионов долларов. В поощрение за бойню в Донбассе украинские военные и каратели из добробатов получили броневики, радары, шлемы, бронежилеты, сухие пайки, медицинские наборы, амуницию. Зимой 2015-го ВСУ использовали все это в боях под Дебальцево. После разгрома там украинских вояк мировой общественности были представлены многие образцы "американской помощи", в том числе захваченный ополченцами трофейный радар артиллерийской наводки AN/TPQ48 для обнаружения орудийных позиций противника в радиусе 10 километров.

“ Катера американцы передали бесплатно, но их доставка, ремонт, обучение экипажей осуществлялись за счет украинского бюджета ”

В 2015 году американцы поставили Украине "помощи" уже на 175 миллионов. И опять все для войны – полевой госпиталь EMEDS Basics, броневики HMMWV, морские катера Willard Sea Force 730 и Sea Force, радарные системы артиллерийской наводки AN/TPQ36 с большим, чем у AN/TPQ48, радиусом действия – 24 километра, 200 летных шлемов Gentex.

В 2016-м американские сенаторы расщедрились уже на 335 миллионов: санитарные бронеавтомобили HMMWV, 72 беспилотника Raven, 2384 прибора ночного видения, 14 радаров контрбатарейной борьбы.

В 2017-м Пентагон увеличил помощь до 560 миллионов долларов, начались поставки средств и вооружений сугубо боевого назначения – автоматических винтовок Barrett 82 и М107, гранатометов PSRL-1, радиостанций Harris (600 штук), оборудования для ведения боевых действий под водой, лазерных имитационных систем MILES и др.

Правда, в прошлом году объем американской помощи сократился до уровня 2016-го и составил "всего" 350 миллионов. ВСУ получили системы контрбатарейной борьбы, саперное оборудование, противотанковые гранатометы Javelin (Киев просил 210 единиц и 37 пусковых установок Command Launch Unit), подержанные патрульные катера типа Island и т. д. Катера американцы передали бесплатно, но их доставка, ремонт, обучение экипажей осуществлялись за счет украинского бюджета.

В этом году Киев должен получить от США средства ПВО и РЭБ, радары, пограничные катера Safe Boat, медицинские автомобили, броневики (35 HMMWV уже поставлены: 15 санитарных и 20 боевых), приборы ночного видения, снайперские винтовки, разведоборудование… Всего на 250 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма военной помощи Вашингтона Киеву с 2014 года составляет 1,7 миллиарда долларов.

Кто-то, анализируя вышеприведенные цифры, может отметить, что в последние два года военная помощь начала сокращаться. Это так. Хотя денег у американцев хватает, конгресс пока ограничил военную поддержку Киева. За пятилетку американцам удалось достичь приблизительного равенства военно-технических потенциалов ВСУ и вооруженных сил республик Донбасса, отпала необходимость снабжать Украину вооружением в прежних объемах. Тем более что быстрое окончание войны не в интересах США.

В 2014 году Порошенко и его окружение глубоко заглотили американский крючок зависимости от Вашингтона. Новая власть в лице президента Зеленского отказаться от американских поставок не может. В случае прекращения помощи из США армии ДНР и ЛНР быстро разгромят всю украинскую рать. И Штаты никогда не позволят Зеленскому установить мир в Донбассе, а будут упорно тянуть наших соседей в НАТО.

Как бы хотелось ошибиться в этих выводах.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года