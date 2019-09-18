Беспилотники готовы к бою

На СКШУ "Центр-2019" предметно прорабатываются действия на случай вторжения исламистов

В Вооруженных Силах Российской Федерации начались стратегические командно-штабные учения "Центр-2019". Войска уже находятся в районах сосредоточения, танки и боевые машины – в укрытиях, личный состав – в окопах. В сражениях на различных ТВД принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц ВВТ, около 600 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов.

Руководство Министерства обороны придает этим маневрам особое значение. Приглашены многочисленные военные наблюдатели, иностранные атташе. Учения проходят на территории, по размеру сравнимой с несколькими европейскими государствами. В частности, на полигонах Ашулук (Астрахань), Юргинский (Новосибирск), Донгуз (Оренбург) и других, а также в акватории Каспийского моря и на полигонах государств-партнеров. Участвуют воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Какие вопросы предстоит отработать?

“ На особо задымленных территориях расчетам БЛА пришлось действовать в противогазах ”

Основные практические действия развернутся на шести полигонах и завершат комплекс мероприятий боевой подготовки вооруженных сил в текущем году. Основная цель – обучить войска ведению боя в современных условиях, повысить навыки совместной работы органов военного управления ВС РФ и государств-партнеров.

Воевать предстоит как на земле, так и в воздухе, на воде, то есть во всех сферах. Специфические задачи будет выполнять космическая группировка. На полигоне Ашулук, например, отрабатываются вопросы отражения нападения воздушного противника средствами ПВО 185-го центра боевого применения и боевого предназначения ВКС (ЦБР и БПр ВКС). На полигоне Ляур – практические действия подразделений 201-й военной базы Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений ВС Таджикистана по блокированию и уничтожению условных НВФ.

На полигоне Юргинский – отработка форсирования водной преграды и ведение активных наступательных действий по разгрому обороняющегося противника подразделениями 74-й отдельной мотострелковой бригады, 120-й артиллерийской бригады 41-й армии ЦВО при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации.

Но основные боевые действия развернутся на полигоне Донгуз под Оренбургом. Здесь пройдет основной этап СКШУ "Центр-2019". И как вишенка на торте – высадка морского десанта на необорудованное побережье на полигоне Аданак (город Каспийск), блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований подразделениями 177-го опмп Каспийской флотилии. По сценарию будет оказано содействие береговым войскам кораблями 106-й брнк, 73-й брковр КФл в Каспийской морской зоне.

Фото: mil.ru

Для скептиков, возможно, считающих эти учения очередными "играми в солдатиков", сообщим: идет предметная проработка возможных ответных действий на случай вторжения боевиков. Именно сейчас наблюдается активизация фактора исламского фундаментализма, о чем говорят активные контакты США с движением "Талибан". В Афганистан американской авиацией переброшено значительное число боевиков запрещенного в России ИГ из Сирии и Ближнего Востока. В его северных районах, по данным нашей разведки, сформирована ударная группировка исламистов – 10 тысяч человек. Конечная цель – дестабилизация обстановки на южных границах России.

При подготовке к учениям "Центр-2019" еще с июня 2019 года отрабатывались вопросы локализации государством и вооруженными силами военных угроз, управления группировками войск, предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе. Как сказал на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу, перед маневрами были проведены комплексные специальные учения по всем видам обеспечения.

Безусловно, было бы неразумно еще раз не опробовать на практике сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками. Последние, в частности, довольно часто досаждают нашему воинскому контингенту, размещенному на авиабазе в Хмеймиме. Уже не раз приходилось отбивать их атаки с помощью ЗРПК "Панцирь-С1", других средств ПВО. Неудивительно, что такой опыт недавно изучали и применяли на учениях ПВО СНГ "Боевое содружество-2019" в Ашулуке и обсуждали на заседании Координационного комитета при совете глав военных ведомств государств СНГ. Как сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, участникам был доведен опыт применения сил и средств ПВО в Сирии как по беспилотникам, применяемых террористами, так и по крылатым ракетам, которые запускались США по сирийским войскам и объектам. Он подчеркнул, что в ходе учений "Центр-2019" будут отработаны задачи обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

О высоком уровне подготовки расчетов сказал и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов. По его словам, к учениям в этом году привлечены два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Армении, пять самолетов Як-130 и два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Белоруссии, по одному зенитному ракетному дивизиону "Печора-2М" от Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. От нашей страны – 16 Су-27, Су-30 и Су-35, десять Су-34, столько же Су-25СМ, шесть МиГ-29, восемь Су-24МР, четыре Ту-22М3, два зенитных ракетных дивизиона С-400. По цифрам можно судить о том, какие силы и средства будут задействованы сейчас. Кстати, ряд тактических маневров будет отработан на полигонах других государств. В частности, задействованы четыре полигона в Казахстане, один в Киргизии.

“ На втором войска перейдут в наступление, чтобы разгромить условного противника ”

Сегодня уже невозможно представить действия наземных войск без должного сопровождения маневров, отработки плановых тактических, специальных и тактико-специальных задач средствами беспилотной авиации. Причем спектр профильных задач для войсковых специалистов, работающих с БЛА, постоянно расширяется.

"Все потому, – отмечает начальник службы беспилотной авиации штаба Центрального военного округа подполковник Роман Медведев, – что средства БЛА сегодня являются одним из основных видов боевого обеспечения войск. Судите сами: это группы задач по ведению воздушной разведки, выявление сил потенциального противника на заданных территориях, трансляция целеуказаний для принятия решений по уничтожению выявленных целей, мониторинг результатов боевой работы наземных средств поражения и т. д.".

Все это происходит в режиме реального времени, что в свою очередь позволяет в ходе учебно-практических программ боевой подготовки тем же мотострелкам, танкистам, артиллеристам, инженерам, иным наземным силам сдерживания и подавления не только работать в режиме упреждения действий условного противника, но и, как правило, деблокировать его намерения до наступления фазы огневого противостояния.

Неудивительно, что войсковое направление БЛА развивается семимильными шагами и за считаные годы прошло путь от простых тактических до уже апробированных стратегических образцов. Хорошо помню, как лет пять назад в ходе рабочей поездки министра обороны Сергея Шойгу на авиасалон в Ле Бурже он и его тогдашний заместитель Юрий Борисов с интересом и, как показалось, легкой завистью рассматривали представленные там иностранные БЛА, которых у нас еще не было и в помине, в частности израильские. А теперь в войсках представлены беспилотники самых разных модификаций. Недавно свои первые полеты совершили тяжелые ударные БЛА "Охотник" и "Альтиус-У".

Фото: natsbez.ru

Подполковник Медведев не без доли гордости отмечает, что через события в САР прошло свыше 70 процентов личного состава подразделений БЛА Центрального военного округа. "А это, – акцентирует он внимание, – бесценный практический опыт, который обязательно найдет применение и при решении задач СКШУ "Центр-2019".

К участию в них расчеты БЛА ЦВО весьма активно готовились в течение всего учебного года. Но особенно "ударным" в этом плане выдался летний период, когда основную часть текущей программы боевой подготовки дополнили так называемые сопутствующие задачи. Окружные расчеты БЛА, что называется, дневали и ночевали на полигонах, решая профильные вопросы в интересах нарабатывающих полевой опыт общевойсковых подразделений. Казалось бы, куда активнее? Однако летний сезон выдался неординарным.

Фото: u-f.ru

Во-первых, восемь специальных учений видов и родов войск, в том числе только что завершившиеся масштабные учения органов МТО под руководством заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, потребовали от расчетов БЛА ЦВО максимального сосредоточения.

Во-вторых, пришлось оказывать помощь гражданскому населению в затопленных районах Иркутской области, бороться с лесными пожарами на сотнях тысячах гектаров в Красноярском крае. На особо задымленных территориях расчеты БЛА вели мониторинг в противогазах, поскольку дышать было нечем. Военнослужащие получили опыт пилотирования БЛА над незнакомыми территориями.

В СКШУ "Центр-2019" участвуют сто процентов подразделений БЛА ЦВО на всех общевойсковых полигонах, причем для большинства местность окажется незнакомой. Основные действия, повторим, проходят с 16 по 21 сентября на полигонах: Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, Чебаркульский в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский в Алтайском крае и Кемеровской области, Ашулук под Астраханью, а также на Каспии. Плюс Казахстан и Киргизия. На первом этапе будут отработаны вопросы борьбы с терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия. На втором войска перейдут в наступление, чтобы разгромить условного противника.

Реакцию Запада на эти учения легко предугадать. Она будет негативной. Россию в очередной раз обвинят в агрессивных действиях. Помня об информационной войне, развязанной против нас, заметим: не надо связывать СКШУ "Центр-2019" с кознями и происками России. "Подчеркну, что "Центр-2019" не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма", – сказал на селекторном совещании министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его решению до заинтересованных лиц и представителей военно-дипломатического корпуса доведены сроки, численность войск, вооружения и военной техники, а также замысел учения.

Главы государств – участников стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" смогут присутствовать на них лично. В прошлом году участие в работе СКШУ "Восток-2018" принял Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин. Вполне возможно, что и в этот раз он прибудет на основной этап – на полигон Донгуз под Оренбургом.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года