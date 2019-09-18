На Марс со стволом

Нужно ли космонавту табельное оружие

Роскосмос озадачился вооружением космонавтов. "Рассматривается возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса", – сообщает РИА со ссылкой на госкорпорацию. Новость наводит на размышления.

С 2007 года носимый аварийный запас космического корабля "Союз" перестали комплектовать огнестрельным оружием. У Юрия Гагарина в НАЗе был обычный ПМ, во второй половине 80-х в укладку добавили трехствольный универсальный пистолет ТП-82, разработанный с учетом нештатного приземления Алексея Леонова и Павла Беляева в заснеженной тайге.

Но с начала 90-х годов прекратился выпуск спецбоеприпасов для трехствольника – пулевых и дробовых патронов (по 10 штук в укладке), а также сигнальных ракет. Когда срок годности патронов истек, с кораблей списали и оружие. И вроде бы за прошедшие с того времени годы вопрос о том, что наши космонавты летают беззащитными, не поднимался, но как выяснилось, идея эта где-то вращалась и зрела. Наверное, вызрела и мысль, каким именно должно быть личное космическое оружие. Вряд ли разработчики "Удава", который ныне прочат на замену ПМ во всех структурах, успели очаровать и космическое руководство, да и амбиции ведомства наверняка заставляют иметь нечто эдакое, удобное для пиара. Использование его после посадки на Землю, на Луну или даже на Марс (в нынешнем макетном виде "Федерацию", НАЗы которой и хотят оснастить оружием, можно отправлять хоть на альфу Центавра – никто за обещанное отвечать не собирается) вряд ли понадобится. Остается что – кобура на боку у каждого члена экипажа? Хороший сюжет для триллера, но тогда максимум, на что могут рассчитывать будущие покорители космоса для выяснения отношений в ходе полета, – обычный травмат, неспособный пробить оболочку корабля. Для пробития уже опробована дрель, а от добра, как водится, добра не ищут.

Короче, с оружием у Роскосмоса случился очередной выброс бреда. То собираются переименовать "Федерацию", название которой выбиралось по конкурсу, – девчачье имя кораблю не к лицу. Или вот первый робот-герой Федя, потерявший сознание при посадке. Не в честь ли "Федерации" его назвали? Ждем заявлений о начале разработки лучемета "Дима", одним выстрелом сметающего все проблемы на пути космической отрасли.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (799) за 17 сентября 2019 года