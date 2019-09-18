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18.09.2019
Вестник Мордовии

Убийственная мощь: снаряды 152-мм пушек насквозь прошивали бы "Абрамсы"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На рубеже 90-х годов в отечественном танкостроении готовился качественный рывок. Советская промышленность должна была начать производство танков, которые по своей мощи превосходили все имеющееся в странах НАТО.

Считается, что перспективная советская техника создавалась для замены линейки Т-64, Т-72 и Т-80.

На самом деле, появление новейших танков в войсках привело к тому, что началось бы массовое списание старых Т-54, Т-55 и Т-62. Их бы как раз стали заменять на машины, выпущенные в 70-80-гг, а танки нового поколения отправились бы защищать рубежи социализма в европейских группах войск Советской Армии, а также в Белорусском и Прибалтийском округах.

Главным преимуществом создаваемых перспективных образцов была невиданная огневая мощь, которая достигалась внедрением 152-мм пушек. Снаряды этих орудий, в том числе с урановыми сердечниками позволяли бы нашим танкистам расстреливать вражескую технику на безопасном для себя расстоянии. Причем эти боеприпасы обладали такой силой, что буквально насквозь могли прошить "Абрамсы" и "Леопарды".

Что любопытно, новые пушки предполагались к установке не только на танки нового поколения, но и на варианты имеющихся. Например, на Т-80. Для него была создана новая башня. Однако развал Союза не позволил завершить многие проекты. Что-то оказалось в ближнем Зарубежье, на другое элементарно не было денег. Правда, в Нижнем Тагиле начинали работать над своим танком, который был даже более революционен, чем его старшие браться…но это другая история.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
M1 Abrams
Т-55
Т-62
Т-72
Т-80
Проекты
NATO
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