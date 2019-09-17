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17.09.2019
РИА Новости

Истребители субмарин. Корабли, от которых не могли уйти подлодки США

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Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) "Сметливый"
Сторожевой корабль Черноморского флота (ЧФ) "Сметливый".
Источник изображения: © Фото : BezPRUzyn

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Мощное ракетное, торпедное и артиллерийское вооружение, инновационная силовая установка и особая конструкция корпуса — ровно 60 лет назад, 15 сентября 1959-го, в Николаеве заложили первый большой противолодочный корабль проекта 61 "Комсомолец Украины". Эти корабли специальной постройки предназначались для перехвата субмарин противника у самых берегов страны. Об уникальной разработке отечественных кораблестроителей — в материале РИА Новости.

Поющие фрегаты

В 1950-е в США стремительно модернизировали подводный флот — субмарины получили на вооружение крылатые ракеты, а их атомные силовые установки позволяли вплотную приблизиться к берегам противника и долгое время находиться в боевом патрулировании. Заметно расширились возможности авиации в уничтожении морских целей. Имеющиеся на вооружении Военно-морского флота эскадренные миноносцы не справлялись с новыми угрозами — флоту требовался специальный корабль, способный эффективно бороться как с подводным, так и воздушным противником.

К проектированию сторожевого корабля противовоздушной и противолодочной обороны проекта 61 приступили в середине 1950-х. Позже его назовут "большой противолодочный корабль" (БПК).

Большой противолодочный корабль проекта 61 "Комсомолец Украины"

Источник изображения: © Фото : Public domain

БПК кардинально отличались от предшественников. Газотурбинная силовая установка мощностью более семидесяти тысяч лошадиных сил обеспечивала корабли водоизмещением около четырех тысяч тонн высокой маневренностью и мореходностью. Скорость достигала 35 узлов. Причем для запуска газотурбинных двигателей и выхода на максимальную мощность, в отличие от традиционных паротурбинных, требовалось всего несколько минут.

Головной корабль серии "Комсомолец Украины" заложили на верфях в Николаеве 15 сентября 1969-го. Через два года его передали флоту на испытания. Корабль постарались сделать максимально удобным для экипажа — каюты оборудовали системами вентиляции и кондиционирования, что позволяло успешно действовать в жарком и холодном климате. Сквозной коридор протяженностью практически на всю длину корпуса обеспечивал доступ к большинству помещений без выхода на палубу. Однако моряки отмечали и недостатки конструкции. Экипажу (250 человек) все же было тесновато, а шум от работы главной энергетической установки доставлял определенный дискомфорт. За специфичный свист турбин 61-е прозвали "поющими фрегатами".

Большой противолодочный корабль проекта 61 "Строгий"

Источник изображения: © Фото : Public domain

Вооружены и опасны

Особое внимание конструкторы уделили системам противовоздушной обороны. Специально разработали зенитную ракетную установку М-1 "Волна", многие узлы которой были унифицированы с наземной ЗРК С-125. Два комплекса с двумя управляемыми ракетами каждый размещались на носу и корме. Двухступенчатые твердотопливные ракеты оснащались боевой частью массой шестьдесят килограммов с несколькими тысячами поражающих элементов. "Волна" догоняла маневрирующую цель, летящую со скоростью шестьсот метров в секунду на высоте до десяти километров. Немаловажная деталь: стрелять можно было при движении корабля на скорости более тридцати узлов.

Атакам с воздуха противостояли специальные минометы, стреляющие пассивными радиолокационными отражателями. Они создавали помехи РЛС противника и обманывали головки самонаведения крылатых ракет. От торпед корабли прикрывали акустические охранители и размагничивающее устройство. Артиллерийское вооружение — две спаренных универсальных 76,2-миллиметровых автоматических установки АК-726 с дальностью стрельбы до тринадцати километров. Еще одно преимущество перед противолодочными кораблями того времени — взлетно-посадочная площадка для вертолета Ка-25.

Реактивныи бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" на фрегате "Адмирал Макаров"

Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Противолодочное вооружение БПК представлено двумя типами реактивных бомбометных установок — РБУ-6000 и РБУ-1000. Первая отличалась от предыдущих образцов тем, что заряжалась и разряжалась автоматически. Боекомплект двух 12-ствольных РБУ-6000 на противолодочных кораблях — более 190 боеприпасов. Установка наводилась на цель в двух плоскостях дистанционно. После обнаружения подводной лодки расчету РБУ-6000 требовалось всего полторы минуты, чтобы подготовить бомбомет к стрельбе. Бомбы летели по баллистической траектории — можно было вести огонь как одиночными, так и залпом — почти на шесть километров. Субмарину доставали на глубине до 450 метров. Причем при подрыве одной бомбы в радиусе пятидесяти метров срабатывали взрыватели и других снарядов.

Работа реактивной бомбометной установки РБУ-6000 на малом противолодочном корабле Балтийского флота "Кабардино-Балкария" в День ВМФ

Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Шестиствольная РБУ-1000 — установка большего калибра. Таких бомбометов на "шестьдесятпервых" тоже два. Принцип работы схож с РБУ-6000, однако мощность 300-миллиметровых снарядов была намного выше — боевая часть содержала 80 килограммов взрывчатого вещества. Из-за большего веса снаряда дальность стрельбы не превышала километр. Еще одно противолодочное средство кораблей проекта 61 — пятитрубные торпедные аппараты калибра 533 миллиметра.

Реактивныи бомбомет РБУ-6000 и установка вертикального пуска ракет "Калибр-НК" на фрегате "Адмирал Макаров"

Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Последний борт

Для Военно-морского флота построили двадцать больших противолодочных кораблей проекта 61. Все они заступили на службу до 970-х. Половина базировалась на Черноморском флоте, остальные распределили между Северным, Тихоокеанским и Балтийским флотами.

Модернизация началась уже в ходе строительства серии. "Шестьдесятпервые" оснащали еще более мощным вооружением и радиолокационным оборудованием нового поколения, увеличивали водоизмещение и автономность плавания. В конце 1980-х пять модернизированных БПК были поставлены индийским ВМС. Эти "вымпелы" — первые крупные советские боевые корабли, проданные за рубеж.

Не обошлось в истории проекта и без потерь. В 1974-м недалеко от Севастополя погиб БПК "Отважный". Корабль встал на рейд после учений Черноморского флота, ожидая прибытия на борт командования. Но утром 30 августа после объявления учебно-боевой тревоги самопроизвольно сработали сначала маршевый двигатель одной из зенитных ракет, а затем и двигатель ее стартовой ступени. В погребе с боеприпасами начался пожар, прогремели несколько мощных взрывов, в том числе взорвался авиационный боезапас и пять тонн керосина. Спасти корабль не удалось — он затонул на глубине 125 метров. Из 287 моряков, находившихся на борту, погибли 24.

Гибель большого противолодочного корабля проекта 61 "Отважный"

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У военных были большие планы на модернизацию БПК проекта 61 и их дальнейшую службу. Однако все они так и не были реализованы. После распада СССР восемнадцать противолодочников поочередно списали и разрезали на металл. Повезло лишь одному — БПК "Сметливый". Построенный среди последних в серии, он успел пройти глубокую модернизацию. Корабль до сих пор в строю и несет службу на Черноморском флоте. Несмотря на солидный возраст, "Сметливый" активно выполняет учебные и боевые задачи, в том числе в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе

Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Дианов

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