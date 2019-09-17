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17.09.2019
РИА Новости

Россия и Турция ведут переговоры о новых поставках вооружений

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости . Евгений Одиноков

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Москва и Анкара ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям, рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Глава государства напомнил, что Москва и Анкара подписали контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400. Накануне Россия завершила второй этап поставок.

В целом Путин назвал сотрудничество сторон в военно-технической сфере успешным.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным. По словам главы Турции, Анкара заинтересовалась Су-35 и Су-57. Эрдоган сообщил, что стороны уже ведут переговоры о поставках российских истребителей.

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ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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