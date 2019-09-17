Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.
Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран.
"В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии", - сказал Путин.
По его словам, руководству королевству "достаточно принять мудрое государственное решение" и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.
"Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул президент.
В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить - С-300 или С-400 - Путин ответил: "Пусть выбирают".
Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства.
"Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого", - заключил российский президент.
Атаки на нефтяные объекты
В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.
Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".
В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.
Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий.
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Предлагает сбивать дронов за 1 тыс долларов ракетами, которые стоят 2,5 млн долларов!!!- если продолжить вашу мысль до законченного варианта: "сбивать дронов за 1 тыс долларов ракетами, которые стоят 2,5 млн долларов!!! - иначе дроны уполовинят !!! производство нефти на несколько месяцев", то тут, ИМХО, практически любая цена становится уместной... Ну, пусть закупят "Панцирей", если они такие экономные...
ИМХО, Путина не надо понимать дословно, это практически открытый троллинг, смысл которого прозрачен - покупайте наше...
Меня беспокоит другое, - в руках этих партнёров и "Панцири" могут не справиться, с таким-же антирекламным результатом...
Меня беспокоит другое, - в руках этих партнёров и "Панцири" могут не справиться, с таким-же антирекламным результатом...
Создать где-нибудь в Абхазии конторку ООО "Я вчера уволился" и сдавать операторов в наем за бешеные далары, профит! Оператор доволен, пузан доволен, государство довольно - всем норм.
Предлагает сбивать дронов за 1 тыс долларов ракетами, которые стоят 2,5 млн долларов!!!
Насколько мне известно в России уже несколько лет ведутся разработки ракет для основных российских систем - убийц БПЛА, дешевых БПЛА.
Требование одно - без снижения качества результата сделать ракету сопоставимой по цене цели. Сам ракет не видел, но слушал высокое должностное лицо (непосредственно от разработчика), которое говорило о незаконченных войсковых, но вынужденных успешных боевых испытаниях. Это состояние на начало 2019 года.
Поэтому согласен, что
Путина не надо понимать дословно
конечно в его словах есть и троллинг, но по факту - он знает, что именно он им сейчас предложил.
конечно в его словах есть и троллинг, но по факту - он знает, что именно он им сейчас предложил.
Вся мощь троллинга прослеживается в конце статьи блистательного А. Колесникова:
https://www.kommersant.ru/doc/4095062?from=main_1
Получил удовольствие от прочтения
Вся мощь троллинга прослеживается в конце статьи блистательного А. Колесникова:
Я ничего блистательного, в глумнейшем троллинге по всей статье от самого Колесникова не прочитал. Каждый президент подумал о своем - и это очень плохо, ну и мягко сказать, недальновидно для уровня президентов, закладывать в свои слова и поведения двойной смысл, когда речь идет о вопросах безопасности, и делать это так, чтобы реакция страны на терроризм выглядела как троллинг...
Ну и очень плохо, что Колесников, пером выставляет президентов в троллями... Видимо он так свой журналистский авторитет поднимает... не знаю...
Такая дорога может привести только к тому, что Путин слона не продаст, Эрдоган окажется в Американо-Европейской западне с технологиями и безопасностью, Иран будет ещё долго ныть о невозможности развития страны из-за санкций, а Саудовская Араваия получит зеленый коридор безопасности для зачистки Йемена под молчаливый и унылый троллинг всех, кто сейчас троллит тему...