В Китае заложена первая подводная лодка проекта S26T для таиландского флота

5 сентября 2019 года в Ухани (КНР) на китайском судостроительном предприятии Wuchan Shipbuilding (входящем в состав объединения Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Ltd. китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation - CSIC) состоялась церемония официальной закладки строящейся для ВМС Таиланда первой большой дизель-электрической подводной лодки китайского экспортного проекта S26T. На церемонии присутствовал главнокомандующий ВМС Таиланда адмирал Лучай Руддит.

Главнокомандующий ВМС Таиланда адмирал Лучай Руддит.на церемонии официальной закладки первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T для Таиланда на китайском судостроительном предприятии Wuchan Shipbuilding. Ухань (КНР), 05.09.2019 (с) aagth1.blogspot.com

5 мая 2017 года ВМС Таиланда завершили длившийся более 20 лет процесс выбора типа подводводной лодки, подписав контракт стоимостью 13,5 млрд бат (около 410 млн долл) с китайским внешнеторговым объединением China Shipbuilding and Offshore International Company (CSOC), входящим в состав китайской государственной судостроительной корпорации CSIC, на постройку одной большой дизель-электрической подводной лодки китайского специального экспортного проекта S26T.

Церемония первой резки стали для этой подводной лодки состоялась на предприятии Wuchang Shipbuilding в Ухани 4 сентября 2018 года, а теперь произведена официальная закладка корабля. Лодка должна быть спущена на воду в 2022 году и сдана ВМС Таиланда в 2023 году.

Подводная лодка S26T считается экспортным аналогом строящихся для ВМС НОАК больших дизель-электрических подводных лодок проекта 039B и, предположительно, имеет надводное водоизмещение более 2600 тонн. Всего ВМС Таиланда планируют приобрести три лодки проекта S26T, с заказом двух дополнительных со вводом их в строй к 2026 году.

Хотя Таиланд в свое время был первой и единственной страной в Азии после Японии, обзаведшейся подводным флотом (построив четыре подводные лодки типа Matchanu в Японии во второй половине 1930-х годов), однако после их списания в 1951 году до настоящего времени не имел подводных лодок в составе ВМС.

Для китайского судостроения контракт на постройку подводной лодки проекта S26T для Таиланда стал вторым экспортным достижением с проектами подводных лодок современного поколения после соглашения 2015 года о постройке восьми подводных лодок экспортного проекта S20 (надводным водоизмещением около 2000 тонн) для Пакистана. Фактически, видимо, однако лодка проекта S26T для Таиланда была начата строительством раньше пакистанских.

Судостроительное предприятие Wuchan Shipbuilding в Ухани на реке Янцзы является традиционным ведущим строителем неатомных подводных лодок для ВМС НОАК.

На церемонии официальной закладки первой дизель-электрической подводной лодки проекта S26T для Таиланда на китайском судостроительном предприятии Wuchan Shipbuilding. Ухань (КНР), 05.09.2019 (с) aagth1.blogspot.com

Изображение дизель-электрической подводной лодки китайского экспортного проекта S26T для Таиланда (с) cjby.net