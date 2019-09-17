Денег США мало: Украина выделила $10 млрд на оборону

Украина заложила в проект бюджета почти 10 млрд долларов на оборону

Кабинет министров Украины подписал проект бюджета страны на следующий год, в котором прописано, что на оборону будет выделено порядка $9,9 млрд. Как отметили в Киеве, сферы безопасности и обороны государства являются приоритетными для украинского правительства. При этом предусмотренная сумма на 16,1% больше, чем было прописано в бюджете на 2019 год.

Новый кабинет министров Украины создал проект бюджета страны на 2020 год, в который вложил $9,9 млрд на расходы на безопасность и оборону, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, эти сферы являются приоритетными для украинского правительства. Стоит отметить, что, по сравнению с установленным бюджетом этого года, сумма расходов увеличилась на 16,1%, то есть на 33,8 млрд гривен, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"У нас увеличиваются и расходы на оплату труда, и на денежное обеспечение. Увеличение на безопасность и оборону, безусловно, в приоритете. Мы планируем выделить 245, 8 млрд [гривен] на разных распорядителей, которые вовлечены в безопасность и оборону",

- заявила Маркарова.

Она отметила, что не все эти средства будут распределены по конкретным распорядителям. Это связано с тем, что в программе бюджета появилась новая статья относительно средств, которые должны быть распределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Проект украинского бюджета на 2020 год был принят в воскресенье, 15 сентября, министры намерены подать его в Верховную раду до конца дня 16 сентября.

Несколькими днями ранее сообщалось, что американские власти разблокировали около $400 млн для оказания военной помощи Украине, сообщили в украинском посольстве в Вашингтоне.

"В частности, подобная помощь предусматривает $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива по помощи Украине в области безопасности" и $115 млн в рамках программы Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего $391,5 млн", - пояснило диппредставительство в фейсбуке.

Ранее Белый дом заморозил оказание украинской помощи в размере $250 млн, но после того как в течение нескольких неделей обсуждался этот вопрос с американскими законодателями, администрация президента США Дональда Трампа уступила, пишет издание Defense News. В американском конгрессе заявили, что финансирование Киева необходимо для "сдерживания России", убедив тем самым Белый дом, что эта помощь жизненно важна для Киева.

Заморозка этих средств, предназначенных для Украины, вызвала крайнее возмущение и гнев со стороны даже тех законодателей, которые обычно поддерживают все инициативы Белого дома. В частности, против идеи Трампа выступил сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который возглавляет подкомитет сената, занимающийся расходами по обеспечению функционирования Государственного департамента США.

"Мой голос будет самым громким в сенате США, если администрация Дональда Трампа своевременно не окажет военную помощь Украине в 2020 финансовом году", - предупредил политик.

Как отметил председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш (республиканец от штата Айдахо), многие в законодательном органе США "действительно желали" возобновить финансовую поддержку Украины.

"У меня было много дискуссий с администрацией по этому поводу, они были между мной и, если быть точным, главным администратором", - добавил он.

Однако нашлись и сторонники идеи американского лидера. Так, сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд отметил, что временная приостановка военной помощи союзнику была целесообразна.

По его словам, нужно было для начала разобраться с политикой, проводимой новоизбранным президентом Украины. "Вполне разумно, что Соединенные Штаты потратили пару месяцев, чтобы познакомиться с Владимиром Зеленским и его администрацией поближе", - сказал Лэнкфорд.

Он добавил, что теперь можно ускориться с оказанием финансовой поддержки обороны Украины, проявив должную осмотрительность.

После того как стало известно о разморозке средств, предназначенных для обороны Украины, лидер страны Владимир Зеленский заявил на форуме YES ("Ялтинская европейская стратегия"), что у Киева прекрасные отношения с Вашингтоном.

"Теперь вместо заблокированных $250 млн - у нас будет $140 млн и $250 млн", - обратил внимание глава государства.

Ангелина Мильченко