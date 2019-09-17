Войти
17.09.2019
Российская газета

Новая система С-500 готова к массовому выпуску

641
4
0
Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 начнется во второй половине следующего года.

По его словам, в ближайшие пять лет Россия не будет экспортировать эти системы ПВО, потому что, цитируем "Интерфакс", "в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт". Данный подход абсолютно соответствует мировой практике. Ведущие производители вооружения и военной техники всегда сначала работают на оборону собственной страны и лишь затем на импортные заказы.

Ранее о скором завершении работ по этой системе говорил замглавкома ВКС России генерал Юрий Грехов. Система С-500 разрабатывалась в Концерне ВКО "Алмаз-Антей". Это новое поколение комплексов ПВО, в котором применен принцип разрешения задач поражения баллистических и аэродинамических целей. Основная миссия С-500 - борьба с боеголовками баллистических ракет средней дальности. Такой перехват грозит ракетам с дальностью пуска до 3 тысяч 500 км.

Также С-500, по некоторым данным, может сбивать гиперзвуковые крылатые ракеты. А еще самолеты, практически все виды беспилотников, гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, и даже уничтожать цели в ближнем космосе. С оборонной точки зрения очень важно, что данное оружие еще и интегрировано в единую сеть с другими системами ПВО. В частности, системой ПВО С-400.

Важно, что перспективная зенитная ракетная система С-500 интегрирована в единую сеть с другими комплексами ПВО. В частности, с С-400 "Триумф"

Кстати, именно на С-400 обратил особое внимание Сергей Чемезов. По его словам, он сейчас пользуется большим спросом в мире. Но главное, что он востребован в наших войсках. В том числе в Арктике.

Буквально вчера пришло сообщение, что закончено переоснащение системы ПВО арктического полка на Новой Земле на зенитную ракетную систему С-400. Речь не идет о милитаризации российского Заполярья. Это, как сказали корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, абсолютно плановый процесс перехода на более современные средства прикрытия северного стратегического направления.

"С переходом на новые системы ПВО С-400 значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике", - сообщили в пресс-службе Северного флота. Очень важно, что, по оценке военных, эти средства успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики. Военные не скрывают, что личный состав полка прошел переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство. Ранее там уже стояли комплексы дальнего действия С-300. Они тоже частично остаются. Но когда мы говорим именно о системе противовоздушной обороны, то необходимо иметь оружие, способное уничтожать различные воздушные цели - и те, что летят на высоких скоростях и больших эшелонах, и те, что "крадутся" к охраняемому объекту.

Из открытых источников известно, что системы С-400 "Триумф", разработанные концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Это оружие способно на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели. А также на дальности до 60 километров сбивать баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км в секунду.

Россия никогда не скрывала, что развернет на Крайнем Севере дополнительные силы ПВО, которые станут обеспечивать безопасность воздушного пространства над Северным морским путем. Напомним, что не так давно в российскую Арктическую зону поставили первую серийную партию из 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Их хватило, чтобы сформировать дивизион противовоздушной обороны для усиления системы ПВО в Заполярье. Уже тогда в минобороны сообщили, что в дальнейшем подразделение арктических "Торов" будет расширено до полноценной бригады. Вкупе с дальнобойными системами С-400 на Новой Земле и на Кольском полуострове, а также комплексами ПВО малой дальности "Панцирь-СА", развернутыми на Крайнем Севере, эти современные средства противовоздушной обороны надежно прикрыли российское полярное небо. Через него не пробьются ни чужие самолеты с вертолетами, ни вражеские ракеты с беспилотниками.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
С-300
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Арктика
БПЛА
ГЗЛА
СФ
Тор ЗРК
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
4 комментария
№1
17.09.2019 05:04
ПсУ 5П85ТЕ2 - это пусковая установка для экспортного варианта С-300 "Фаворит", а не для отечественной С-400. Товарищ Гаврилов, не пишите чушь, если не знаете материал!!!
0
Сообщить
№2
17.09.2019 07:10

Вариант состава ЗРК С-400. Коллаж ООО “НПО “ПРОГРЕСС” (Россия, Москва)
0
Сообщить
№3
17.09.2019 08:58
Для оснащения отечественной ПВО системой С-400 потребовалось 14 лет (с 2006г) при очень хорошем финансировании.
Если темпы обновления ВКС будут хотя бы аналогичными, то потребуется минимум лет 10 чтобы насытить их С-500 и начать зарубежные поставки....
0
Сообщить
№4
17.09.2019 09:16
Вряд ли такими же темпами. С-400 заменяла уже устаревшие и изношенные ЗРК. Перед С-500 такая задача не стоит.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 09:31
  • 6
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 09:31
  • 1
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 09:16
  • 4
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 09:03
  • 1
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 08:55
  • 84
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 08:48
  • 13
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
  • 17.09 06:28
  • 2
Самолет – невидимка пятого поколения F-35 требует доработки
  • 17.09 04:42
  • 2
"Покорит весь мир": торпеда "Шквал" поразила США
  • 17.09 01:21
  • 3
Странности в версиях гибели малайзийского лайнера
  • 16.09 23:07
  • 3
Американские пусковые установки для ракет большой дальности прибыли в Европу
  • 16.09 22:47
  • 29
Ил-112 – долгая дорога в небо