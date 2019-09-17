Новая система С-500 готова к массовому выпуску

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 начнется во второй половине следующего года.

По его словам, в ближайшие пять лет Россия не будет экспортировать эти системы ПВО, потому что, цитируем "Интерфакс", "в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт". Данный подход абсолютно соответствует мировой практике. Ведущие производители вооружения и военной техники всегда сначала работают на оборону собственной страны и лишь затем на импортные заказы.

Ранее о скором завершении работ по этой системе говорил замглавкома ВКС России генерал Юрий Грехов. Система С-500 разрабатывалась в Концерне ВКО "Алмаз-Антей". Это новое поколение комплексов ПВО, в котором применен принцип разрешения задач поражения баллистических и аэродинамических целей. Основная миссия С-500 - борьба с боеголовками баллистических ракет средней дальности. Такой перехват грозит ракетам с дальностью пуска до 3 тысяч 500 км.

Также С-500, по некоторым данным, может сбивать гиперзвуковые крылатые ракеты. А еще самолеты, практически все виды беспилотников, гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, и даже уничтожать цели в ближнем космосе. С оборонной точки зрения очень важно, что данное оружие еще и интегрировано в единую сеть с другими системами ПВО. В частности, системой ПВО С-400.

Важно, что перспективная зенитная ракетная система С-500 интегрирована в единую сеть с другими комплексами ПВО. В частности, с С-400 "Триумф"

Кстати, именно на С-400 обратил особое внимание Сергей Чемезов. По его словам, он сейчас пользуется большим спросом в мире. Но главное, что он востребован в наших войсках. В том числе в Арктике.

Буквально вчера пришло сообщение, что закончено переоснащение системы ПВО арктического полка на Новой Земле на зенитную ракетную систему С-400. Речь не идет о милитаризации российского Заполярья. Это, как сказали корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, абсолютно плановый процесс перехода на более современные средства прикрытия северного стратегического направления.

"С переходом на новые системы ПВО С-400 значительно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике", - сообщили в пресс-службе Северного флота. Очень важно, что, по оценке военных, эти средства успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики. Военные не скрывают, что личный состав полка прошел переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство. Ранее там уже стояли комплексы дальнего действия С-300. Они тоже частично остаются. Но когда мы говорим именно о системе противовоздушной обороны, то необходимо иметь оружие, способное уничтожать различные воздушные цели - и те, что летят на высоких скоростях и больших эшелонах, и те, что "крадутся" к охраняемому объекту.

Из открытых источников известно, что системы С-400 "Триумф", разработанные концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Это оружие способно на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели. А также на дальности до 60 километров сбивать баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км в секунду.

Россия никогда не скрывала, что развернет на Крайнем Севере дополнительные силы ПВО, которые станут обеспечивать безопасность воздушного пространства над Северным морским путем. Напомним, что не так давно в российскую Арктическую зону поставили первую серийную партию из 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Их хватило, чтобы сформировать дивизион противовоздушной обороны для усиления системы ПВО в Заполярье. Уже тогда в минобороны сообщили, что в дальнейшем подразделение арктических "Торов" будет расширено до полноценной бригады. Вкупе с дальнобойными системами С-400 на Новой Земле и на Кольском полуострове, а также комплексами ПВО малой дальности "Панцирь-СА", развернутыми на Крайнем Севере, эти современные средства противовоздушной обороны надежно прикрыли российское полярное небо. Через него не пробьются ни чужие самолеты с вертолетами, ни вражеские ракеты с беспилотниками.

Юрий Гаврилов