ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Саудовской Аравии для эффективного противостояния дронам необходимо закупить российские комплексы ПВО "Панцирь", заявил ведущий российский военный эксперт в сфере противовоздушной обороны генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

"Благодаря эшелонированной системе российской ПВО в Сирии ни один из дронов, атаковавших базу Хмеймим, не выполнил поставленной задачи. А в Саудовской Аравии, которую вооружают США и (где) работают американские советники, дроны нанесли большой ущерб. О чем это говорит? О том, что система не такая совершенная, как у нас", - сказал Бижев, в прошлом заместитель главкома ВВС России, в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, для надежной защиты от дронов Саудовской Аравии следует закупить российские комплексы "Панцирь", а также отправить своих специалистов на обучение в Россию.

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США сообщил, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагает Вашингтон, позволяет предполагать, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

Минобороны РФ неоднократно заявляло о попытках беспилотников атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. По данным военных, атаки были успешно отражены системой ПВО на базе. Известно, что в ней задействованы российские системы ПВО С-400 и С-300, а также комплексы "Панцирь".

В 2018 году замгендиректора холдинга "Высокоточные комплексы" по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов, сообщил "Интерфаксу", что для "Панциря" разрабатывают новую модификацию для борьбы с беспилотниками. По его словам, комплекс получит наименование "Панцирь-С1М", его радиус действия увеличится до 30 км.