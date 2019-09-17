Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил полет у границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Уточняется, что B-52H пролетел вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135.

13 сентября разведывательные самолеты ВВС США и Франции провели очередную разведку у границ России.

Сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки французских ВВС Transall C-160NG после полета вдоль границы Калининградской области с Литвой в течение трех часов курсировал вдоль западных районов Ленинградской и Псковской областей в эстонском воздушном пространстве. Позже в этот же день в воздушное пространство Эстонии вошел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, который совершил не менее восьми пролетов вдоль западных границ тех же областей.